شمسة بنت حشر: تتويج الوصل بطائرة السيدات ثمرة تعاون الجميع

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تمكن الوصل من تحقيق لقبين في الكرة الطائرة خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما عاد فريق الطائرة للسيدات بالنادي، إلى منصة تتويج البطل في دوري السيدات، بتغلبه بنتيجة أشواط 2-3 و1-3 على نادي الشارقة لرياضة المرأة، في مباراتي ذهاب وإياب الدور النهائي، ونجاح شباب «الفهود»، في التتويج بدرع دوري الطائرة لهذه الفئة العمرية للمرة الأولى منذ موسم 2016-2015، بعد فوزه على نادي شباب الأهلي بنتيجة أشواط 2-3 و1-3، في مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي.

سعادة

وأعربت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم المشرفة على فريق الكرة الطائرة للسيدات بنادي الوصل، عن سعادتها بالعودة إلى منصة التتويج بعد غياب موسمين، مؤكدة أن التتويج ثمرة عمل وجهد وتعاون بين كل عناصر الفريق، ومجلس إدارة نادي الوصل، برئاسة أحمد بن شعفار، والذي لم يدخر جهداً في دعم ومساندة الفريق، بقيادة المدربة يسرية الشجيع، ومعها الإدارية وداد جاسم، والدكتور جار النبي المعالج، واللاعبات منى حيدر كابتن الفريق، حصة إسماعيل، كليثم رحمة، مروة خالد، مروة حديد، أمل حسن، ميثاء محمد، عائشة أحمد، سارة محمد، الينا، ماكوتوا، آنا ماريا، سابي، كريس ونشوى سامي.

وقالت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم: «قدمت لاعبات الوصل كل جهد لديهن طوال الموسم، على الرغم من صعوبة عملهن الخاص خارج الملعب، ودائماً ما كانت إدارة النادي، حريصة على دعمهن معنوياً والوقوف إلى جوارهن، مع مساندة ودعم عائلات اللاعبات لبناتهن، ولذا كانت فرحتنا كبيرة باستعادة الدوري، والذي غاب عنا في الموسمين الماضيين».

تتويج

وأضافت: «أتمنى بعد هذا التتويج، أن يعاد النظر في عودة بطولة دوري الناشئات، والتي كانت تقام في مواسم سابقة، لأنه دون تلك الفئة، لن يكون هناك إحلال وتجديد في صفوف فرق الكرة الطائرة للسيدات في الدولة، وخصوصاً وأن تلك الفرق تواجه تراجعاً كبيراً في عدد الأندية، وبعدما كان لدينا عدة أندية إماراتية تمارس الكرة الطائرة للسيدات، تراجع العدد إلى 3 أندية فقط، مع اتجاه الفتيات إلى ممارسة ألعاب رياضية أخرى، تمنح جوائز ومكافآت مالية أكبر».

أما عن برنامج مشاركات طائرة الوصل للسيدات في المرحلة المقبلة، قالت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم: «لدينا البطولة العربية في الشارقة، إلا أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار المشاركة، انتظاراً لمعرفة الأندية المشاركة في تلك البطولة، إذ كانت آخر مشاركة لنا، أمام 4 أندية أبطال للقارة الأفريقية، وبالطبع لم نستطع منافسة لاعباتها، الأكثر خبرة وقوة بدنية، ولم تكن مبارياتنا أمام أي فريق آخر تستغرق وقتاً طويلاً، وبالتالي لم نحقق أي استفادة فنية أو حتى حصلنا على مركز في الترتيب».

صدارة

بدورها، أعربت يسرية الشجيع، عن سعادتها بالعودة إلى منصة التتويج، بعد غياب موسمين، وأوضحت: «لقب الموسم الحالي في غاية الأهمية، لأننا الموسم الماضي تصدرنا مجموعتنا، ووصلنا للنهائي، ولكن تعرضت لاعبتنا المحترفة إلى قطع في الرباط الصليبي، وكان من الصعب تعويضها، وخسرنا النهائي، وجاء درع الدوري لتعويضنا بشكل جيد، والآن ننتظر قرار اتحاد الطائرة، بالنسبة لاستكمال البرنامج المعلن عن مسابقات السيدات هذا الموسم، والمتضمن كأس الاتحاد للسيدات، إذ لا يزال مصير إقامة البطولة مجهولاً حتى الآن».

استقرار

أما عبدالله عتيق، المشرف على الكرة الطائرة بنادي الوصل، فقال: «ما تحقق هذا الموسم، يسبق الخطط المتفق عليها مع إدارة النادي، والتي عقدت اجتماعات عدة مع كل الألعاب الرياضية بالوصل، عندما تولت المسؤولية قبل عام، وتم الاستقرار على أن تكون السنوات الثلاث التالية، فرصة لإعادة البناء، إلا أن الطائرة سبقت الزمن، ونجحت بفضل جهود لاعبيها وأجهزتها الفنية والإدارية الكبيرة، وبدعم مجلس الإدارة بقيادة أحمد بن شعفار».

وأضاف: «في الحقيقة، لم نكن نتوقع الفوز بهذا اللقب الغائب عن النادي طوال 7 سنوات، وكنا نخطط لأن نكون ضمن الثلاثة الأوائل، والجهاز الفني عمل جهداً مقدراً مع الفريق، وساعدنا عدد المباريات وقوتها، ونظام دورة «البلاي أوف»، في الحصول على البطولة، ونتوقع الآن وفق الخطة الموضوعة، العودة للمنافسة على بطولات الرجال بعد موسمين من الآن، عندما يكتسب لاعبو الشباب الحاليين، الخبرات اللازمة، وأتمنى فقط إعادة النظر في قرار اللاعبين الأجانب والمقيمين، لأن اللائحة الحالية تسمح فقط للنادي الأكثر إمكانات مادية بالمنافسة على بطولات الرجال».

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