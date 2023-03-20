صحة الخيل في مؤتمر دبي الدولي للفروسية

المصدر: دبي - وام

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ناقشت جلسات اليوم الثاني لمؤتمر دبي الدولي للفروسية عدداً من القضايا التي تخص صناعة الفروسية، على رأسها الحياة الصحية للخيول، ودور وأثر الطب المدمج في علاجها. ويقام المؤتمر، الذي ينظمه النادي الملكي للفروسية، بالتزامن مع معرض دبي الدولي للخيل، وبطولة دبي الدولية للجواد العربي.

حضر المؤتمر الشيخة جميلة إبراهيم المعلا، مالك إسطبلات ملاذ، ومصطفى علي بن أحمد عمشان، رئيس المؤتمر، ومتعب الشمري، مدير ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز بالسعودية. وقدمت الشيخة جميلة إبراهيم المعلا، في الجلسة الأولى، تجربة إسطبلات ملاذ في تطبيق النظام الطبيعي الذي تتبعه الإسطبلات، والذي يمزج بين إتاحة الفرصة للخيول للحياة على طبيعتها في الإسطبل، واتباع أنظمة التنمية والتطوير.

وتناولت الجلسة الثانية «دور وأثر الطب المدمج في علاج الخيول»، وتم تسليط الضوء على تجربة الجامعة الأمريكية في الإمارات بافتتاح أول مركز تدريب في الطب المدمج للخيول في العالم العربي.

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