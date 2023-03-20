8 ألقاب لـ «مربط دبي» في ختام دولية «دبي للجواد العربي»

المصدر: دبي - فائز بحبوج

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتمت بمركز دبي التجاري، أمس، منافسات بطولة دبي الدولية للجواد العربي بنسختها العشرين، التي شهدت مشاركة 151 خيلاً من أنقى سلالات الخيول العربية من مختلف دول العالم، تنافست على جوائز مالية تبلغ 4 ملايين دولار. وتوج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، «دبي شهار» لمربط دبي، بالكأس الذهبية لبطولة الفحول.

لمسة وفاء

وبالتزامن مع بطولة دبي الدولية للجواد العربي، شهد مركز دبي التجاري العالمي انعقاد مؤتمر دبي الدولي للفروسية في نسخته الخامسة، تحت شعار «لمسة وفاء وعرفان.. حمدان بن راشد 50 عاماً من العطاء»، بمشاركة نخبة من خبراء الفروسية من داخل الدولة وخارجها، واشتمل على 17 جلسة نقاشية ومحاضرات بمشاركة 40 متحدثاً من أكثر من 12 دولة، وأقيم خلال البطولة معرض دبي الدولي للخيل في دورته الـ17، بمشاركة أكثر من 60 عارضاً من أكثر من 35 دولة.

حضور

شهد منافسات اليوم الثالث والختامي، سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومعالي عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي بدبي، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور غانم الهاجري الأمين لاتحاد الإمارات للفروسية، وعبدالرحمن أبو الشوارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأعضاء اللجنة المنظمة.

هيمنة

وهيمنت خيول مربط دبي على ألقاب البطولة بتتويجها بثاني ألقابها وكؤوسها الملونة ومنها 4 ألقاب ذهبية، بالإضافة إلى فضية وحيدة، وثلاث برونزيات، واستهلت الفرس «دي أسره» الألقاب الذهبية عندما حلقت ببطولة المهرات بعمر سنة، ثم أضافت «دي شيهانه» الذهبية الثانية متوشحة بلقب الأفراس، قبل أن يحلق المهر «دي شهار» بلقب الأمهار أقل من السنة، واختتم الذهب الفحل «دي سراج»، وحصل على جائزة مالية قدرها 275 الف دولار، فيما حصل الفحل «ع ج كفو» لمربط عجمان على المركز الثاني والميدالية الفضية ونال جائزة مالية قدرها 165 ألف دولار، بينما حل الفحل «أي أس برنس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي ثالثاً وحصل على 60 ألف دولار.

وجاءت الفضية عبر «دي فاهر» الذي احتل وصافة المهور، وحصل مربط دبي على 3 ألقاب برونزية، وكانت البداية بالمهرة «دي شيخة» بعمر السنة، وأضافت المهرة «دي رسل» الثانية ببطولة المهرات، ثم «دي شرط» ببطولة المهور.

إنجازات

ورفع المهندس محمد التوحيدي، المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لدعمه ورعايته الرياضة والرياضيين، وثمن الجهود الكبيرة للجنة العليا المنظمة للبطولة.

وأعرب عن سعادته بما حققته خيول مربط دبي من ألقاب يما يعكس التميز، وقال: نعتز بموروثنا وخاصة من الإنتاج المحلي الذي نسعى على الدوام لتفعيله، وأكدت خيول المربط مكانتها في جميع ساحات المنافسات المحلية والخارجية.

تميز

وأكد قصي عبيدالله، المدير العام للبطولة، أن دعم ورعاية القيادة الرشيدة سهل من مهمتنا في تنظيم مميز للحدث وأثبتت البطولة قوتها في ظل مشاركة نخبة من الخيول العالمية، منها 7 خيول حاصلة على بطولة العالم، وعدد كبير من الخيول المشاركة تملك سجلاً حافلاً بالإنجازات، وأعرب عن سعادته بما حققه مربط دبي من ألقاب.

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