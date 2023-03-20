خيول العالم تستعد في «ميدان»

المصدر: دبي - البيان

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بدأت خيول العالم المشاركة في أمسية كأس دبي العالمي الذي سيقام يوم السبت المقبل، تدريباتها استعداداً للحدث العالمي الكبير البالغة قيمة إجمالي جوائزه 30.5 مليون دولار.

ومن أبرز الخيول التي تدربت على أرضية مضمار «ميدان»، «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق» والذي يشارك في شوط «كأس دبي العالمي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» برعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، إذ يطمح ليكون ثاني حصان يحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي عقب إنجاز «ثندر سنو» لجودلفين عامي 2018 و2019.

كما تدرب بطل «كأس السعودية» النجم الياباني «بانثالاسا» الذي يسعى لتحقيق اللقب الغالي، عقب الإنجاز الكبير الذي حققه في المملكة العربية السعودية الشقيقة الشهر الماضي.

القوز للسرعة

وشهدت تدريبات الأمس، مشاركة «الدسم» للشيخ عبدالله المالك الصباح الذي سيخوض غمار شوط «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» على المسار العشبي، عقب التألق الكبير الذي حققه في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، والتي كان آخرها التتويج بلقب «بطولة ند الشبا للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة».

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