انطلاقة فعاليات كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تنطلق، اليوم، فعاليات أسبوع كأس دبي العالمي مع استعراض الخيول المعروضة في مزاد «دبي بريز أب» بمضمار التدريب بنادي دبي لسباق الخيل، التي سيتم عرضها في النسخة الثانية من المزاد، الذي ينظمه النادي بالتعاون مع دار مزادات «غوفز» العالمية غداً الثلاثاء، بمشاركة 73 خيلاً من الطراز العالمي في عمر عامين من إيرلندا والمملكة المتحدة.

نجاح كبير

ورحب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، بالمشاركين في النسخة الثانية من المزاد عقب النجاح الكبير للنسخة الأولى العام الماضي.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم: يوفر مزاد «دبي بريز أب» فرصة ثمينة للباحثين عن خيول واعدة من مختلف المزارع والمزادات حول العالم، وعلى ضوء دراسات خبرة لخصائصها ونتائج سلالاتها مع مراعاة تنوعها وتدرجها بشكل يلائم مختلف الرغبات، بحيث توفر للمشترين المرتقبين، لا سيما من أهل المنطقة، أصنافاً تغنيهم عن عناء السفر والبحث والشحن وبأسعار تنافسية وعلى مقربة من مراكز حيوية للسباقات.

وأضاف: يسعدنا التأكيد أن كثيراً من الخيول المعروضة تنتسب لفحول رائدة في العالم، وترتبط بخيول أثبتت تفوقها في هذه المنطقة، وهي مجموعة من الخيول الناشئة ذات قوام متناسق وحالة صحية ممتازة، واجتازت التدريبات الأساسية، وباتت مهيأة للعطاء للمستثمرين المرتقبين، وسوف نستمتع بمشاهدتها أثناء ركضها الاستعراضي على مضمار «ميدان».

توفير الممكنات

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أنه بفضل قيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهدف إلى أن نكون الأفضل فيما نقوم به، وهذا يتطلب منا توفير الممكنات اللازمة لنهوض الصناعة المحلية، وجعل دبي مقصداً بارزاً لأصحاب الخيول، مؤكدين تواصل مساعينا لخدمتهم في هذه الرياضة التي تمثل شغفاً وهوية.

وأضاف أن مزاد «دبي بريز أب» حدث مثير ضمن أهم أسبوع للسباقات هنا في دبي، والذي سيبلغ ذروته بالدورة الـ27 من كأس دبي العالمي يوم السبت الـ25 مارس.

وتقدم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بخالص الشكر للمشاركين وفرق العمل على جهدهم الكبير لإنجاح المزاد، متمنياً لجميع الذين حضروا إلى دبي أسبوعاً ناجحاً بكأس دبي العالمي.

نسخة مذهلة

بدوره، تقدم هنري بيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة «غوفز»، بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على دعم سموه، عبر إضافة هذا المزاد ضمن فعاليات كأس دبي العالمي.

كما تقدم بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، وفريق عمله، على الثقة التي منحها للمجموعة، معبراً عن تطلعه إلى البناء على النجاح الذي تحقق، بإقامة نسخة جديدة مذهلة.

أقوى الخيول

وقال: النسخة الأولى من المزاد حققت نتائج من بين الأفضل في مزادات «بريز أب» العالمية في العام 2022، والأهم من ذلك بالنسبة للمشترين قدمت أعداداً من الفائزين في دبي، المملكة العربية السعودية، اليابان، إيرلندا والمملكة المتحدة.

وأضاف: تشرفنا العام الماضي بتنظيم أول مزاد على الإطلاق في الشرق الأوسط، وهذا عزز رغبتنا للعودة العام الحالي مع مجموعة من أقوى خيول السنتين اختارها فريق «غوفز» من أكثر المربين خبرة في إيرلندا والمملكة المتحدة.

وواصل قائلاً: مدعومين بنجاح النسخة الأولى من المزاد، ذهب فريقنا لمزادات الخيول الحولية الرائدة في العالم لانتقاء خيول بصفات خاصة تناسب دبي، إذ يضم المزاد صفوة الخيول العالمية الكفيلة باستقطاب المشترين من الشرق الأوسط والعالم، الذين سيشهدون أسبوع كأس دبي العالمي الحافل.

أحدث مزاد

وأكد هنري بيبي أن «غوفز» تنظم أحدث مزاد «بريز أب» عالمي في دبي، بالإضافة إلى مزاد «بريز أب» الأصل في أوروبا بمنطقة دونكاستر في إنجلترا، وهو المزاد الرائد من حيث تقديم الفائزين في سباقات رويال آسكوت، ومع دونكاستر تتنامى جودة خيول السنتين عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن هذا هو الطموح في دبي، حيث يواصل نادي دبي لسباق الخيل ومجموعة «غوفز» تحسين جودة الخيول المعروضة للملاك في الإقليم. واختتم قائلاً، إن فريق «غوفز» شغوف بالخيول التي يبيعها، ونتطلع بشدة إلى نسخة أقوى من مزاد «دبي بريز أب».

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