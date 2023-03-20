«بلاد الشمس المشرقة».. طموح للتألق والصدارة

المصدر: دبي - البيان

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تسعى الخيول اليابانية إلى تكرار إنجازات العام الماضي عندما استأثرت بحصة الأسد في النسخة الـ26 من كأس دبي العالمي، بعدما اقتنصت خيول «بلاد الشمس المشرقة» 4 أشوط ونصف الشوط من الحصيلة الكاملة للأمسية، عبر «باثرات ليون» لـ«شركة هيرو للسباق المحدودة»، بطل الشوط الثاني «جودلفين للميل»، و«ستاي فوليش» لـ«شركة شاداي لسباق الخيول»، بطل الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي»، و«كراون برايد» لمالكه تريويا يوشيدا، بطل الشوط الخامس «ديربي الإمارات»، و«شهريار» لـ«شركة صنداي للسباقات»، بطل الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك»، إضافة إلى تعادل «بانثالاسا» لـ«شركة هيرو للسباق المحدودة»، في الشوط السابع «دبي تيرف».

وعلى الرغم من أن معظم الخيول اليابانية المشاركة هي عشبية، فإنها أثبتت تألقها على الأرضية الرملية في الآونة الأخيرة.

الشوط الرئيس

وفي هذا العام تستهدف الخيول اليابانية لقب الشوط الرئيس، كأس دبي العالمي، إذ ستشارك 8 خيول في الشوط الأهم في الأمسية، يتقدمها النجم «بانثالاسا»، الذي يسعى ليكون أول بطل يجمع بين لقبي كأس دبي العالمي وكأس السعودية، الذي حققه الشهر الماضي، و«فيلا أزول» بطل «كأس اليابان»، الذي يشارك للمرة الأولى خارج اليابان. كما سيدافع «شهريار» عن لقب «لونجين دبي شيماء كلاسيك»، إلا أنه سيواجه تحدياً كبيراً من النجم الياباني «إكوينوكس»، فيما سيسعى «باثرات ليون» للحفاظ على لقب «جودلفين للميل» عقب تألقه في شوط «كأس 1351 تيرف سبرنت» بأمسية «كأس السعودية»، إضافة إلى عدد من الخيول الأخرى التي توزعت على باقي أشواط الأمسية، والتي من المتوقع أن تحقق عدداً من المفاجآت المثيرة التي ستميز الأمسية العالمية.

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