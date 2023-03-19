غنتوت بطل كأس رئيس الدولة للبولو

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

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توج فريق «غنتوت بولو» بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، للموسم الحالي، إثر فوزه على فريق «الإمارات بولو» 17-13 في المباراة النهائية، وأقيمت المنافسات على ملاعب نادي غنتوت، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف اتحاد الإمارات للعبة، وأحرز فريق «أبوظبي بولو» المركز الثالث والميدالية البرونزية بفوزه على «ذئاب الحبتور» 9 - 8، وأدار المباراتان طاقم الحكام الدولي المكون من بيتر رايت وجاسون ديكسون وسانتياجو.

وتوج الفائزين الشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخة عائشة بنت راشد المعلا، بحضور صالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وأحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي لنادي غنتوت.

إشادة

وأشادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قائد فريق «الإمارات بولو» بالنجاح الكبير للمهرجان الختامي للبطولة، وبالمستوى الفني للمباريات، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة الإيجابية لأبرز نجوم اللعبة، وتقدمت سموها بالتهنئة إلى فريق «غنتوت بولو» على تتويجه باللقب، حيث قدم مستويات مميزة، بمشاركة نخبة من اللاعبين.

وأكدت سموها أن الاحتفالية الختامية للبطولة كانت مميزة، بعد التخطيط الجيد لها، خاصة من ناحية الحضور المميز، لافتة إلى أن كل من شارك في البطولة فائز؛ حيث تكفي المشاركة في الحدث الغالي على الجميع.

فقرات استعراضية

وشهد المهرجان الختامي للبطولة العديد من الفقرات الاستعراضية والترفيهية، وأبرزها عروض الكلاب البوليسية المقدمة من وحدة الكلاب البوليسية بشرطة أبوظبي، وفقرة القفز الحر بالمظلات الرائعة بمشاركة أبطال الإمارات، والاستعراض الجوي لفريق طيران الفرسان، وبمشاركة موسيقى شرطة أبوظبي.

وتم تكريم الجهات الداعمة للحدث والشركات الراعية، فيما أقيمت سحوبات خاصة بالحضور من الجماهير.

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