"المحبوبة" تتوّج بطلة لماراثون العين للخيول

المصدر: وام

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توّجت الفرس "المحبوبة" لجيمس أوين، وبإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، بطلة للجولة الثالثة الختامية لسلسلة سباقات ماراثون العين، والتي أقيمت أمس السبت بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ضمن الحفل الثاني عشر.

وشهد السباق مشاركة 98 خيلاً، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 540 ألف درهم.

وتنافست 9 خيول في الشوط السابع على لقب الجولة الختامية لماراثون العين "هيبة" لمسافة 5100 متر، البالغة جائزته 120 ألف درهم.

وتمكنت "المحبوبة" الفائزة في الجولتين الأولى لمسافة 3200 متر، والثانية لمسافة 4100 متر، من إكمال الثلاثية، بعدما تفوقت على "لولوا" بفارق 0.75 طول بزمن 6:27:08 دقيقة.

وحققت اسطبلات الريف بإشراف المدرب د. جابر بيطار ثنائية، عبر "ناجح" بقيادة راي داوسون لقب فلج هزاع المخصص لخيول إنتاج الإمارات (4 سنوات) في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، بزمن 2:10:10 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لاسطبلات الريف ود. جابر بيطار، عبر "جراتيس" بقيادة عبدالعزيز البلوشي، الذي خطف لقب عود التوبة في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، بزمن 2:10:52 دقيقة.

واكتسح المهر "فارس" لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، منافسيه بفارق 11.5 طول في سباق شعبية الروضة، الذي أقيم في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، بزمن 2:19:15 دقيقة.

وتألق "ايه اف متألق" لمعتصم محمد غنام، بإشراف قيس عبود، وقيادة جان فان اوفيرمير، في كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط السادس لمسافة 1000 متر، بزمن 1:07:83 دقيقة.

ونال "منور" لعلي حداد، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون "ثنائية"، جائزة الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، على لقب سباق سيح بن عمار، وسجل البطل 2:07:13 دقيقة.

وخطف "مابوتو" لاسطبلات الراشد، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة خوسيه دا سيلفا لقب جبل حفيت الذي أقيم في الشوط الخامس لمسافة الميل، وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، بزمن 1:41:95 دقيقة.



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