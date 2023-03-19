تألق «فارس» و«المحبوبة» في مضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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توج المهر «فارس»، لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بلقب شعبية الروضة للخيول المبتدئة ضمن سلسلة سباقات ماراثون العين، والتي أقيمت بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ضمن الحفل الثاني عشر، وقطع مسافة السباق 2000 متر، بزمن قدره 2:19:15 دقيقة وبإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه بلغ 11.5 طولاً.

بطلة الماراثون

أكدت الفرس «المحبوبة» لجيمس أوين، علو كعبها في مضمار العين، وفازت بالجولة الثالثة والختامية لسلسلة ماراثون العين لمسافة 5100 متر «تكافؤ هيبة»، في الشوط السابع والختامي بالأمسية لتحقق (هاتريك)، بفوزها بجميع جوالات الماراثون، ونجحت الفرس البطلة تحت إشراف دووج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، في انتزاع لقبها الثالث على التوالي قاطعة مسافة السباق في 6:27:08 دقيقة.

حضر الحفل الثاني عشر محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية والرماية والغولف، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

تألق

وتألقت خيول اسطبلات الريف، بإشراف جابر بيطار لتحقق ثنائية وخطف المهر «ناجح» بقيادة راي داوسون، لقب «فلج هزاع» في الشوط الثاني للخيول المبتدئة توليد الإمارات لمسافة 1800 متر، وحسم السباق في زمن 2:10:10 دقيقة، وبفارق 2.75 طول عن صاحب المركز الثاني.

فيما نالت الفرس «جراتيس» بقيادة عبدالعزيز البلوشي لقب «عود التوبة» في الشوط الثالث للمهرات والأفراس المبتدئة، لمسافة 1800 متر، محققة زمناً قدره 2:10:52 دقيقة وبفارق رأس عن صاحبة المركز الثاني.

وظفر الجواد «منور» لعلي الحداد، وإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون، بلقب «سيح ابن عمار» في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر «تكافؤ» وقطع مسافة السباق في 2:07:13 دقيقة،، وهذا الفوز الثاني للفارس داوسون بالأمسية، وفاز الجواد «مابوتو» بإشراف بوبات سيمار، وقيادة خوسيه دا سيلفا، بلقب جبل حفيت في الشوط الخامس للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، وبزمن 1:41:95 دقيقة.

كأس الوثبة

توج الجواد «ايه اف متألق» لمعتصم غنام، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وفي الشوط السادس لمسافة 1000 متر «تكافؤ» فاز الجواد «الرمادي» بإشراف قيس عبود وقيادة جان فان أوفيرمير، بالسباق في 1:07:83 دقيقة.

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