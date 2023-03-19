المرزوقي يهدي «المغاوير» لقب مهرجان أبوظبي للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أهدى الفارس عبدالعزيز إبراهيم المرزوقي، «إسطبلات المغاوير 3» العائدة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لقب سباق مهرجان أبوظبي للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي أقيم بالوثبة، في ختام موسم سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة بمشاركة 205 فرسان وفارسات، ويعتبر فوز «إسطبلات المغاوير3» الثاني في المهرجان بعد فوزها بلقب سباق السيدات أول من أمس في إنجاز كبير للإسطبل.

وحقق المرزوقي الفوز بكأس المهرجان على صهوة «مرزوقة» بإشراف المدرب سيف سالم، بعد أن حل ثالثاً في المرحلة الأولى من السباق وتصدر بقية المراحل الثلاث بلوغاً لخط النهاية، قاطعاً المسافة في زمن قدره 4:12:36 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس منصور أحمد المنصوري على صهوة «رازوبالك وينغز» من «إسطبلات f3» مسجلاً زمناً قدره 4:13:46 ساعات، وجاءت ثالثاً الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا على صهوة «رو لكي» من إسطبلات «الوثبة 1» بزمن قدره 4:15:58 ساعات.

تتويج

وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات، وعبدالرحمن الرميثي مشرف القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لسباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

ورفع مسلم العامري أسمى درجات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، على دعمه اللامحدود لرياضة سباقات القدرة والفروسية، مؤكداً أن دعم وتوجهات سموه كان لهما دور كبير في نجاح الموسم، وأسهم في تطوير رياضة القدرة بالدعم الذي يقدمه للملاك عبر تنظيم السباقات، الشيء الذي أسهم في الاهتمام بالخيل.

شركاء

وقدم العامري شكره لجميع الفرسان والفارسات والملاك والمدربين وكل من شارك في موسم السباقات، ذاكراً أنهم يعتبرون شركاء النجاح مع كل اللجان المختلفة في القرية، وقال: المهرجان كان ناجحاً ومتميزاً وشهد على مدار 3 أيام مشاركات كبيرة من مختلف الإسطبلات وأميز الفرسان والفارسات وأجود الخيول، ذاكراً أن التحديات التي شهدها المهرجان كانت أفضل ختام للموسم.

وقدم سيف سالم مدرب إسطبلات المغاوير، شكره إلى القيادة الرشيدة على دعم رياضة الفروسية، وقدم التهنئة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على فوز إسطبلات المغاوير بلقب سباق المهرجان، مؤكداً أن دعم سموه قاد إلى نجاح موسم إسطبلات المغاوير، بعد أن أدخل التكنولوجيا ودعم الإسطبل بأقوى الخيول، ذاكراً أن سموه كان متابعاً وموجهاً لمشاركات «مرزوقة» في السباقات الماضية وتطورها ووجه بمشاركتها في المهرجان والحمد لله كان التوفيق بنيل المركز الأول.

كفاءة

وأشاد سيف سالم بجهود إدارة قرية الوثبة والعمل الكبير الذي قدمته في تنظيم مختلف السباقات بدرجة عالية من الكفاءة خلال الموسم، مقدماً التهنئة لطاقم إسطبلات المغاوير بالنجاحات التي تحققت، ذاكراً أنها تمثل دافعاً لهم في المواسم المقبلة لتقديم الأفضل.

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