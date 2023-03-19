برج خليفة يحتضن قرعة كأس دبي العالمي الأربعاء

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن جدول فعاليات أسبوع كأس دبي العالمي الذي سينطلق غداً مع استعراض الخيول المعروضة في مزاد «دبي بريز أب» في مضمار التدريب بالنادي، فيما يستضيف مضمار «ميدان» العالمي يوم الثلاثاء، النسخة الثانية من المزاد الذي ينظمه النادي بالتعاون مع دار مزادات «غوفز» العالمية، وبمشاركة 73 خيلاً من الطراز العالمي في عمر عامين من إيرلندا والمملكة المتحدة.

ويحتضن فندق أرماني في برج خليفة الأربعاء المقبل، قرعة النسخة الـ27 من كأس دبي العالمي، فيما تتجه الأنظار 25 مارس الجاري إلى مضمار «ميدان» الذي يستضيف الحدث العالمي، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية التي ستتنافس على الألقاب التسعة للأمسية، ويبلغ مجمل جوائزها 30.5 مليون دولار.

وهذه المرة الأولى التي يتزامن فيها الحدث العالمي مع شهر رمضان المبارك، وقد أكملت اللجنة المنظمة الاستعدادات لإخراج البطولة بالمظهر المتميز لها والذي سيبرز العادات العربية والإسلامية، وسيتم توزيع وجبات إفطار على الجماهير.

وتترقب الجماهير هذه النسخة المثيرة، حيث سيكون الصراع على أشده لنيل لقب كأس دبي العالمي وخاصة بين بطل النسخة الماضية «كنتري جرامر» لـ«اسطبلات زيدان للسباق» والذي يطمح ليكون ثاني حصان يحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي عقب إنجاز «ثندر سنو» لجودلفين عامي 2018 و2019، وبين «الجيرز» لحمدان سلطان علي السبوسي بطل الجولة الأولى والثانية لـ«بطولة آل مكتوم للتحدي»، فيما يسعى النجم الياباني «بانثالاسا» ليكون أول بطل يجمع بين لقبي كأس دبي العالمي وكأس السعودية الذي حققه الشهر الماضي.

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