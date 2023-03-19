6 بطولات في ختام «دولية دبي للجواد العربي» اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تختتم اليوم في مركز دبي التجاري العالمي النسخة 20 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي عبر 6 بطولات مختلفة الفئات والأعمار بعد تأهل الفائزين إلى المحطة الختامية، وهي بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، وبطولة المهرات، وبطولة الأفراس، وبطولة المهور بعمر سنة واحدة، وبطولة المهور، وبطولة الأفحل للفئة السادسة. وحظيت البطولة ومعرض دبي الدولي للخيول بإقبال واسع من الزوار للاستمتاع بباقة من الفعاليات المتنوعة.

تفوق

وتألق مربط دبي للخيول العربية في منافسات اليوم الثاني أمس، وفاز «دي فاهر» للمربط بالمركز الأول في شوط المهور لعمر السنة «أ»، وسيطرت مهور مربط دبي على المراكز الثلاثة الأولى بالشوط 11 من خلال «دي شهار» و«دي شرط» و«دي راسل»، كما حقق «دي سيراج» لقب شوط الفحول. شهد المنافسات الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس الدائرة المالية والتجارية بالشارقة.

والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وزياد كلداري، رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، وقصي عبيدالله، الأمين العام للبطولة، وعبدالرحمن أبوالشوارب، عضو اللجنة المنظمة، والمهندس محمد التوحيدي، مدير عام مربط دبي، وسلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية وعضو اللجنة المنظمة، وعبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، وعادل الفلاسي، منسق البطولة.

بطلة الصغار

وتصدرت المهرة «قمرا الهواجر» للدكتور غانم الهاجري المركز الأول في شوط المهرات بعمر أقل من سنة، بمجموع 164 نقطة، وحلت «أس كيو دانة» لمربط الصقران للخيول ثانية برصيد 134 نقطة، تلتها «رباب البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي برصيد 68 نقطة.

وفي شوط المهور بعمر أقل من سنة، جاء المهر «إي دي ياس» لمربط الجرناس للخيول في المركز الأول برصيد 234 نقطة، تلاه «ربدان الهواجر» للدكتور غانم الهاجري برصيد 194 نقطة، ثم «ساري آل فهيد» لعبدالله سعيد الهاجري برصيد 80 نقطة.

وفي شوط المهور بعمر سنة القسم (أ) تألق المهر «دي فاهر» لمربط دبي للخيول العربية، محققاً المركز الأول برصيد 91.80 نقطة، تلاه «شرار الياه» لمربط الياه للخيول العربية برصيد 91.20 نقطة، ثم «تاج الحمود»، لمربط الحمود «الأردن» برصيد 90.50 نقطة.

نجاح

وفي شوط المهور بعمر سنة واحدة القسم (ب)، حقق «ع ج ساير» لمربط عجمان المركز الأول برصيد 92.80 نقطة، تلاه «باهر الشقب» لمربط الشقب القطري برصيد 91.40 نقطة، ثم «أس أم مبهر» للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم، وحقق 91.10 نقطة.

صدارة «فلاح الهواجر»

وتصدر «فلاح الهواجر» للدكتور غانم الهاجري قمة شوط المهور بعمر السنتين بمجموع 91,50 نقطة، وجاء «أي إس وادي» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي ثانياً برصيد 91,50 نقطة.

سيطرة

وفي الشوط 11 للمهور بعمر 3 سنوات، سيطر مربط دبي للخيول العربية على المراكز الثلاثة الأولى، وجاء «دي شهار» في المركز الأول برصيد 91.90 نقطة، تلاه «دي شر» برصيد 91.30 نقطة، ثم «دي راسل» برصيد 90.80 نقطة.

الأفحل

في شوط الأفحل بعمر من 4 إلى 6 سنوات، تصدر الفحل «سنمار البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي قمة الشوط برصيد 92.20 نقطة، وجاء بالمركز الثاني «ع ج عجبان» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي برصيد 92.10 نقطة، تلاه «د. شداد» لسيد عبيد الراشدي برصيد 91.30 نقطة.

«دي سراج» الأول

وفي شوط الأفحل بعمر من 7 إلى 9 سنوات، حقق الفحل «دي سراج» لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول برصيد 93.70 نقطة، وجاء «ع ج كفو» لمربط عجمان بالمركز الثاني برصيد 92.80 نقطة، تلاه «أي إس برنس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي برصيد 92 نقطة. وفي شوط الأفحل بعمر 10 سنوات فأكبر، فاز بالمركز الأول الفحل «أ.س سراب» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، محققاً 91.70 نقطة، تلاه «غلاء أوف شنجهاي» لبخيت سعيد الكتبي ثانياً برصيد 90.20 نقطة.

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