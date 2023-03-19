أفنـان إبراهيم تحلق بكأس سباق السيدات في القدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تُوجت الفارسة أفنان إبراهيم موسى على صهوة «بركة اليخيدو» لإسطبلات المغاوير 3 العائدة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بلقب سباق السيدات لمسافة 100 كلم في ثاني أيام مهرجان أبوظبي للقدرة أمس والذي تنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في ختام موسمها والذي شهد مشاركة 128 فارسة من مختلف الاسطبلات.

وقدمت بطلة السباق أداء قوياً خلال المراحل الأربع بعد أن أنهت المرحلة الأولى في المركز الرابع، وتقدمت إلى الصدارة في المرحلة الثانية والتي نجحت في الحفاظ عليها حتى بلوغ خط النهاية في المرحلة الرابعة والأخيرة محققة زمناً قدره 3:21:04 ساعات بمعدل سرعة 29.84 كلم في الساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة شرينه أحمد الفلاسي على صهوة «فينيتا» من إسطبلات المغاوير 3 بزمن قدره 3:22:30 ساعات، وجاءت ثالثاً الفارسة نورة حمد القبيسي على صهوة «أيزي بلاي دي كومبيت» من اسطبلات البوادي بفارق زمني طفيف بعد أن قطعت مسافة السباق في 3:22:50 ساعات.

تتويج

وعقب إجراءات الفحص البيطري واعتماد النتيجة رسمياً، تم تتويج وتكريم الفارسات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى بواسطة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مدير الفعاليات، عبدالرحمن الرميثي مشرف القرية، لارا صوايا المدير التنفيذي لسباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وسط احتفالات داوية من أطقم الإسطبلات الفائزة وعدد كبير من الحضور الذين تابعوا أحداث السباق من داخل قرية الوثبة بحماس كبير.

نخبة

من جانبه، عبر سيف سالم الفارسي مدرب اسطبلات المغاوير 3 التي حققت الفوز بالمركزين الأول والثاني في السباق عن سعادته بالنجاح الذي حالفهم، مثمناً الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان. وأكد سيف الفارسي أن السباق كان قوياً خلال مراحله المختلفة وشهد مشاركة نخبة الفارسات والخيول، ذاكراً أن التنظيم الجيد من قبل إدارة قرية الوثبة ساعد في خروج السباق بصورة رائعة.

مهرجان

ويتواصل المهرجان بالسباق الثالث والأخير اليوم في ختام موسم قرية الإمارات العالمية للقدرة عبر سباق مهرجان أبوظبي للقدرة لمسافة 120 كلم، والذي تم تقسيمه إلى 4 مراحل، ووضعت اللجنة المنظمة الضوابط واللوائح التي تحكم السباق مع إنهاء إجراءات الفحص البيطري على الخيول المشاركة أمس تأهباً لانطلاق السباق عند السادسة والنصف من صباح اليوم.

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