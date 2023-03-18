زياد كلداري: مرابط الدولة حاضرة بقوة محلياً وخارجياً

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أكد زياد كلداري، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي أن الحدث يواصل المحافظة على قوته رغم التحديات بدليل مشاركة العديد من أبطال عالميين من أوروبا، وقال: الإمارات رائدة في تصدير الخيول وبأعداد ضخمة، وتعتبر عملية الاستيراد محصورة في بعض السلالات بحسب احتياجات الملاك، وسطرت مرابط الدولة إنجازات كبيرة في مختلف البطولات العالمية ووضعت بصمة امتياز وريادة في معظم الألقاب بمختلف المحافل الدولية.

وأشار كلداري إلى أن اللجنة أبقت على جوائز البطولة بقيمة 4 ملايين دولار بناءً على التوجيهات العليا، وتعتبر البطولة هي الأكبر في العالم من حيث التصنيف، وتحتاج عملية المشاركة إلى تأهيل.

وأشار إلى استحداث شوط المهرات بأقل من سنة، لتشجيع صغار المُلاك على المشاركة في البطولة، وزيادة عدد المهتمين بجمال الخيول، وكانت المشاركة مفتوحة من دون أي شروط.

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