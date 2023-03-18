حصة بنت حمدان: معرض دبي الدولي للخيل أسهم في تطوير قطاع الفروسية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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شهدت الشيخة حصة بنت حمدان آل مكتوم انطلاق معرض دبي الدولي للخيل في دورته الـ17، الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي، بالتزامن مع بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي تقام خلال الفترة من 17 حتى 19 مارس الجاري، كما حضرت فعاليات مؤتمر دبي الدولي للفروسية في دورته الخامسة.

وتضمن جناح شادويل بالمعرض عرضاً لفحول رائدة امتلكها الراحل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي ترك بصمة فارقة في عالم سباقات السرعة، كما عرض الجناح رسالة من الشيخة حصة بنت حمدان آل مكتوم، تستعيد فيها ذكرياتها مع والدها الراحل، وذلك لتكريم المبادرات العديدة التي أطلقها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وإرثه الذي تركه وأسهم من خلاله في تطوير وتعزيز قطاع الفروسية والخيل، وأثرها في استقطاب أبرز الجهات العالمية المتخصصة في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم. وجاء في نص الرسالة:

والدي العزيز..

يلازمني صدى ضحكاتك وأحاديثنا معاً عن الخيل، وأشتاق لحواراتنا ولآرائنا كلما زرت أماكن الخيل من بعدك، وما زلت أذكر تفاصيل سردك لذكرياتك مع خيولك، مثل البعثري ونشوان وسلسبيل وديجور وغيرهم الكثير. تشتاق العاديات الصافنات لاهتمامك ومتابعتك، وتلازمني ذكراك كلما تأملت هدوء «بعيد» بعد الفوز، وأستذكر ثناءك على «ملذات» عند اقتنائها، وحديثك لي عن كم هو نادر رؤية مهرة مثلها، وأنت تتمثل بقول الشاعر:

وَما الخَيلُ إلاّ كالصّديقِ قَليلَةٌ.. وَإنْ كَثُرَتْ في عَينِ مَن لا يجرّبُ

البحث الحثيث عن الخيول الأبطال شعور ممتع كنا نتقاسمه معاً، كلما انتجنا بطلاً ونافسنا به في المحافل الكبيرة، وفي هذا العام نستذكر انجازاتك العظيمة، والبصمة الفارقة التي وضعتها في عالم السباقات، ونحتضن ذكريات تشجيعك ودعمك في المحافل المختلفة، رحمك الله رحمة واسعة، أبي.. ابنتك حصة.

جولة

وزارت الشيخة حصة بنت حمدان آل مكتوم أروقة المعرض على خطى المغفور له، حيث التقت مع الشركاء والعارضين المحليين والدوليين واطلعت على أحدث الممارسات والتطورات التي يقدمونها. كما تقدمت لهم بالشكر والتقدير لدورهم في مواصلة مسيرة النجاحات التي بدأها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في قطاع الفروسية. واطلعت على فعاليات النسخة العشرين من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي يشارك فيها عدد من أبرز الخيول التي تنحدر من أرقى سلالات الخيل في العالم، ويبلغ عددها 151 جواداً في 14 فئة، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 4 ملايين دولار.

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