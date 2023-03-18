23 خيلاً تتنافس في كأس "الوثبة ستاليون" بإيطاليا

المصدر: وام

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ينظم مضمار سان روسو في بيزا بإيطاليا غداً “ الأحد ” أول سباقات سلسلة كأس " الوثبة ستاليونز"، بمشاركة 23 خيلاً، ضمن فعاليات النسخة الخامسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس "الوثبة ستاليونز"، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وخصص السباق الأول البالغ جائزته 9.900 يورو، لجائزة كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر، للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات، وتشارك فيه 8 خيول، أبرزها "فريدات العز" للنجيفي ريسنج بقيادة اس جيسا.

ومن أبرز الخيول المشاركة في السباق «ايتانو دو زاماجليا» بقيادة ام مونتريسو، وينافس في السباق أيضاً «ايروشيابونورفا» أي فيللي، و«ارابيسك» بقيادة اف ديتوري.

ويجتذب الشوط الثاني لمسافة 2000 متر البالغ جائزته 13.200 يورو على لقب جائزة رودومونتي لكأس الوثبة ستاليونز، 15 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، يتقدمها "هنوف الزمان" بقيادة ام كولماركاي، و"القايد" بقيادة بي بوريل، و"أمور" بقيادة اف بوسا.

وينافس أيضاً "دانيز داجوبيو" ار لاكوبوني، و"جاك آمي" بقيادة اف ديتوري، و"ريبالتون دو باين" بقيادة أي فادا، و"سيليستي دو لوب" بقيادة اس ار سايو.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

كما يشارك في رعاية المهرجان المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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