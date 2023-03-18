«الكمدة» تخطف لقب افتتاح مهرجان أبوظبي للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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توّج الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان الأبطال الفائزين في افتتاح مهرجان أبوظبي للقدرة أمس بقرية الإمارات العالمية في الوثبة، الذي يتواصل اليوم بسباق السيدات لمسافة 100 كلم بمشاركة كبيرة من الفارسات، ويختتم يوم غدٍ عبر سباق مهرجان أبوظبي لمسافة 120 كلم، الذي يسدل الستار على موسم قرية الوثبة.

وفي اليوم الأول من المهرجان أمس، فاز الفارس عبدالله عبدالرحمن البستكي بلقب سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 100 كلم لملاك الإسطبلات الخاصة، الذي شهد مشاركة 166 فارساً وفارسة، وحقق البستكي فوزه الأول في ميادين القدرة، على صهوة «أس ام فاجوانيتا» من إسطبلات الكمدة بزمن قدره 3:27:53 ساعات.

وخلال مراحل السباق، حل عبدالرحمن البستكي في المركز الأول بالمرحلة الأولى، وتراجع في الثانية إلى السادس، وفي الثالثة تقدم نحو المركز الخامس، لينجح خلال المرحلة الرابعة والأخيرة في اعتلاء الصدارة والتتويج باللقب.

وحل ثانياً خليفة راشد سالم، على صهوة «أنيفلوما» من إسطبلات إس إس بزمن قدره 3:28:30 ساعات، وجاء ثالثاً راشد محمد المهري على صهوة «آربروج» العائدة إلى إسطبلات زعبيل 2 بزمن قدره 3:30:12 ساعات.

وشارك في تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، مسلم العامري مدير قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات، وعبدالرحمن الرميثي مدير القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لسباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

تهنئة

وهنأ مسلم العامري عقب التتويج، الفائزين في السباق، والذي وصفه بـ«الناجح»، ذاكراً أن المنافسة كانت قوية على بلوغ منصات التتويج خلال جميع المراحل، مستدلاً على ذلك بتغير المراكز بين المشاركين، وشكر العامري أعضاء اللجنة المنظمة على المجهود الذي بذلوه في الفترة الماضية والتحضير الجيد للمهرجان، متمنياً أن يتواصل الأداء والتنظيم الجيدين في سباقي اليوم وغداً ليكون مهرجان أبوظبي أفضل ختام للموسم.

4 ألقاب

من جانبه، عبّر منصور إبراهيم إسماعيل مدرب الخيل البطل، عن سعادته بنيل اللقب، مؤكداً أن السباق كان قوياً بمشاركة نخبة من الخيول القوية، ذاكراً أن أداء الفرس فاجوانيتا كان الأفضل لها في هذا الموسم بقيادة الفارس عبدالله البستكي، وقال: سعدنا بما حققناه في الموسم الحالي بمختلف ميادين القدرة في الدولة والتي أحرزنا فيها المركز الأول 4 مرات، وهذا شيء رائع بالتأكيد، ونأمل أن يحالفنا التوفيق في المواسم المقبلة.

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