الحبتور وبنجاش إلى نهائي «تحدي دبي للبولو»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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تأهل فريق الحبتور انكورا إلى نهائي بطولة كأس تحدي دبي للبولو التي تقام ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بمشاركة أربعة فرق وبهانديكاب 10 جول وتختتم يوم غدٍ.

جاء تأهل الحبتور انكورا بقيادة السعودي خالد العمران على حساب فريق بن دري القوي بقيادة محمد بن دري بعد مباراة دراماتيكية حسمها الهدف الذهبي بعد أن تعادل الفريقان بستة أهداف لكل منهما ليحتكمان إلى اللعب وقتاً إضافياً «شوطاً خامساً» لفض الاشتباك ليخطف فريق الحبتور انكورا الفوز بإحرازه الهدف السابع.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق بنجاش بنسالي فوزاً مستحقاً على منافسه فريق أوربيس مهرة وبثمانية أهداف مقابل ستة.

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