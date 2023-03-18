«أجرد عذبة» يتوّج بـ«بطولة الإمارات» في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أهدى الجواد «أجرد عذبة» ياس للسباقات، العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لقب سباق «بطولة الإمارات» لمسافة 2200 متر الأغلى والأبرز في الحفل الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية في مضماره العشبي مساء الخميس.

والذي تألف من 6 أشواط.وجاء فوز أجرد عذبة بعد منافسة قوية شملت حصة كاملة من الخيول في الشوط الخامس الذي بلغت جائزته المالية مليون درهم، بإشراف ماجد الجهوري وقيادة الفارس بيرناردو بينيرو قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:27:93 دقيقة.

وفي الشوط الأول، فاز «رواني» العائد إلى اسطبلات العجبان بلقب سباق «مدينة الشامخة» لمسافة 1400 متر المخصص للمبتدئة، مسجلاً زمناً قدره 1:33:58 دقيقة، بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة المعتصم البلوشي. وذهب لقب ثاني أشواط الحفل من سباق «مدينة خليفة» لمسافة 1400 متر إلى «أيه أف هرقل» لمعتصم غنام بإشراف قيس عبود والفارس بيرناردو بينيرو بزمن قدره 1:31:85 دقيقة.

تألق

وتألق «أيه أف يطوي» لأبوظبي ريسينج وتوج بلقب سباق «مدينة مصدر» لمسافة 1600 متر في الشوط الثالث بإشراف نسرين محجوب وقيادة باتريك كوسغريف محققاً زمناً قدره 1:45:63 دقيقة.ونال «أيه أف الزاهي» العائد إلى خالد النابودة لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر بإشراف إرنست أورتيل وقيادة الفارس تاج أوشي قاطعاً المسافة في 2:30:02 دقيقة.

وأنتزع «ويبنار» لمالكه عبدالرحمن الراشد لقب سباق «مدينة شخبوط» لمسافة 2400 متر في الشوط السادس والأخير المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي في ثاني فوز له بالحفل، مسجلاً زمناً قدره 2:30:22 دقيقة.

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