نهائي أغلى كؤوس البولو اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تختتم بعد ظهر اليوم بملاعب نادي غنتوت بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو في نسخته الـ 23، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بلقاء فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، في نهائي البطولة الغالية والتي نظمها نادي غنتوت تزامناً مع ختام موسمه الرياضي المجتمعي، بمشاركة أبرز فرق البولو.

فقرات متنوعة

ويأتي الحفل الختامي للمهرجان السنوي بفقرات متنوعة أعدتها اللجنة العليا المنظمة لأغلى بطولات البولو برئاسة خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي،والذي ينطلق عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم إيذاناً بدخول الجمهور بالمجان للاستمتاع بالعديد من الفقرات الترفيهية والاستعراضية المثيرة.

والتي تبدأ فقراتها اعتباراً من الثانية بعد الظهر من خلال العروض الترفيهية لكافه الأعمار مع عروض الكلاب البوليسية المقدمة من وحدة الكلاب البوليسية بشرطة أبوظبي، ثم فقرة القفز الحر بالمظلات بمشاركة أبطال الإمارات، والاستعراض الجوي لفريق الفرسان «نسور الجو»، ويختتم المهرجان الاحتفالي بالسحوبات الخاصة بالجمهور وتتويج الفريق البطل والفائزين.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي تجمع بين فريقي أبوظبي وذئاب الحبتور عقب البرنامج الاحتفالي، والتي تعقبها مباراة البطولة بين فريقي الإمارات وغنتوت.

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