«ختام الماراثون» أبرز تحديات مضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يستضيف المضمار العيناوي في الخامسة من مساء اليوم سباقه الثاني عشر بالموسم، الذي يتألف من 7 أشواط، خصصت 6 منها للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد هو الخامس خصص للخيول المهجنة، ويشارك في السباق 98 خيلاً، وتبلغ جوائزه المالية 540 ألف درهم. يتضمن الحفل أبرز تحديات المضمار العيناوي الليلة، وهو سباق الجولة الأخيرة من سلسلة ماراثون العين.

والذي ينطلق في الشوط السابع والأخير، بمشاركة 9 خيول تتسابق لمسافة 5100 متر، وخلاله تتطلع الفرس «المحبوبة» للتتويج باللقب للمرة الثالثة، بعد فوزها في الجولتين السابقتين، غير أن مهمتها لن تكون سهلة لوجود منافسين أقوياء مثل «الثوراء» و«أبوبو» بالإضافة إلى «مجدي» و«ويكند» وغيرهم.

بداية بالمبتدئة

ويستهل الحفل بسباق المبتدئة في الشوط الأول، والذي ينطلق لمسافة 2000 متر، بمشاركة 15 خيلاً، فيما تظهر خيول إنتاج الإمارات في الشوط الثاني، لمسافة 1800 متر، أما في الشوط الثالث فتتنافس المهرات والأفراس المبتدئة، ويبرز منها «إيمان» و«معالي».

وتستمر سباقات المبتدئة في الشوط الخامس المخصص للخيول المهجنة لمسافة الميل، وينطلق الشوط الرابع لمسافة 1800 متر- هانديكاب- وفيه تتسابق خيول طامحة للقب، يبرز منها «سيرف الموري» الخارج من فئة المبتدئة قبل أسبوعين، و«اوزون لاير»، و«منور».

كأس الوثبة

في الشوط السادس وقبل الأخير بالأمسية ينطلق سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وينطلق لمسافة 1000 متر- هانديكاب- ويسعى «ايه اف قادح» لتكرار فوزه الأسبوع الماضي بالشارقة في مضمار العين، ولكن عليه أولاً أن يتجاوز منافسين أشداء مثل «الغربي» وغيره.

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