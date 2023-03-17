خيول الإمارات تسيطر على أشواط اليوم الأول في "دولية" دبي للجواد العربي

المصدر: وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"رعاه الله" ، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الـ 20 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، بمركز دبي التجاري العالمي.

كما افتتح مؤتمر دبي الدولي للفروسية في نسخته الخامسة، أعماله تحت شعار "لمسة وفاء وعرفان.. حمدان بن راشد 50 عاماً من العطاء"، بمشاركة نخبة من خبراء الفروسية من داخل الدولة وخارجها، حيث افتتح المؤتمر معالي مريم محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وألقت الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.

وبالتزامن مع البطولة، انطلق أيضا معرض دبي الدولي للخيل في دورته الـ17، والذي يشارك فيه أكثر من 60 عارضا من 35 دولة، ويشمل المعدات الخاصة بالخيول والفرسان، ومعدات الاسطبلات والخيول.

حضر منافسات اليوم الأول للبطولة الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق و الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وقصي عبيد الله عضو اللجنة العليا المنظمة، وسلطان اليحيائي عضو اللجنة المنظمة وعادل الفلاسي المدير التنفيذي للبطولة، وعبد العزيز المرزوقي مدير مربط دبي، والمهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية.

وتضمن اليوم الأول للبطولة إقامة 7 أشواط مؤهلة للبطولات الرئيسية الست، وتأهل من كل شوط 3 فائزين إلى البطولة الرئيسية، وسيطرت خيول الإمارات على معظم المراكز الأولى في جميع الأشواط.

وانطلقت البطولة بشوط المهرات بعمر سنة قسم (أ) وسيطرت عليها مهرات الإمارات، التي حجزت لنفسها المراكز الثلاث الأولى، وتأهلت لبطولة هذه الفئة.

وفازت المهرة “دي شيخة” من الإمارات، للمالك مربط دبي للخيول العربية، بالمركز الأول بمجموع نقاط 91.90 نقطة، وفي المركز الثاني جاءت المهرة الجزايرية، للمالك هيثم الكندي، بمجموع 90.60 نقطة، وفي المركز الثالث المهرة هميم البستان، للمالك إسطبلات البستان، بمجموع 90.60 نقطة.

وفي الشوط الثاني للمهرات بعمر سنة قسم (ب)، حققت المهرة دي آسرة، لمربط دبي للخيول العربية، المركز الأول، محققة 92.10 نقطة، وفي المركز الثاني جاءت المهرة (ع ج رسيل) لمربط عجمان بإجمالي 92 نقطة، وفي المركز الثالث جاءت المهرة كنوز الباهية لمربط الجرناس للخيول العربية، بإجمالي 90.70 نقطة.

وفي الشوط الثالث المخصص للمهرات من عمر سنتين، فازت بالمركز الأول المهرة دي نجله، من الإمارات، لمربط دبي للخيول العربية برصيد 92.40 نقطة، وجاءت في المركز الثاني المهرة دي رسيل، من الإمارات من نفس المربط برصيد 92 نقطة، وفي المركز الثالث جاءت المهرة (ع ج سجلا) لمربط عجمان، برصيد 91.90.

وفي الشوط الرابع المخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات، فازت المهرة (ع ج كيه) من الإمارات، لمربط عجمان، بالمركز الأول برصيد 93 نقطة، وتلتها في المهرة دي ذاريه من قطر، لمربط الوجبة، محققه 91.80 نقطة، والمهرة بداير البدر، للمالك بدر عدنان آل علي، برصيد 91.10 نقطة.

وفي الشوط الخامس، المخصص للأفراس بعمر 4 إلى 6 سنوات، فاز الفرس دي شيهاتة، لمربط دبي للخيول العربية، بالمركز الأول برصيد 93.10 نقطة، وحلت الفرس الجوهرة أي جي إتش، للمالك جاسم محمد عبدالله النقبي، في المركز الثاني برصيد 92.90 نقطة، وفي المركز الثالث حلت الفرس (ع ج براكه) لمربط عجمان برصيد 92.30 نقطة.

وفي الشوط السادس المخصص للأفراس بعمر من 7 – 9 سنوات، فاز الفرس "ع ج هيان" لمالكها طارق سعد الدين شعبان بالمركز الأول برصيد 91.50 نقطة، وحلت الفرس "بنت الاساور" لاسطبلات القاسمي في المركز الثاني برصيد 90.50 نقطة، وجاءت في المركز الثالث "رويال انفيكتا روز" للمالك دبي بمجموع 90.10 نقطة.

وفي الشوط السابع والختامي لليوم الأول والمخصص للأفراس بعمر 10 سنوات فأكبر فازت بالمركز الأول الفرس "بسندر ستيموشايل" لمربط عجمان برصيد 92.90 نقطة، وحلت الفرس "جي اس شهد جلفا" لمالكها سلطان سيف المنصوري في المركز الثاني، برصيد 92.20 نقطة، وجاءت في المركز الثالث "اميتستا الجادي" لمالكها محمد احمد العلي برصيد 91.30 نقطة.

ويشارك في هذه النسخة عدد من أبرز الخيول التي تنحدر من أرقى سلالات الخيل في العالم، ويبلغ عددها 151 جواداً في 14 فئة للتأهل إلى البطولات الست الرئيسية.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية تقدر بـ4 ملايين دولار لأصحاب المراكز الأولى.

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