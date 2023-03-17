"أجرد عذبة" يتوّج بلقب "بطولة الإمارات للخيول العربية"

المصدر: وام

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توّج الجواد "أجرد عذبة" لياس للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، بلقب "بطولة الإمارات" للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، البالغ جائزتها مليون درهم.

وأقيم السباق أمس الخميس بمضمار نادي أبوظبي للفروسية، من 6 أشواط، بمشاركة 94 خيلاً عربية ومهجنة أصيلة، وبلغت إجمالي جوائزه المالية مليوناً و390 ألف درهم.

وتفوق "أجرد عذبة" بفارق 1,75 طول عن "مجيب" لإسطبلات الأصايل، الذي جاء وصيفاً، فيما جاء في المركز الثالث "ازادي ستار" للإسطبلات الوطنية، حيث قطع البطل مسافة السباق البالغة 2200 متر بزمن وقدره 2:27:93 دقيقة.

وتسلم الجائزة عبد الله المرر رئيس مجلس إدارة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وفازت المهرة "رواني" لإسطبلات العجبان بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة الفارس العماني المعتصم البلوشي، بالشوط الأول لمسافة 1400 متر، بلقب سباق الشامخة البالغ جائزته 80 ألف درهم، وسجلت بزمن وقدره 1:33:58 دقيقة.

وحصد "ايه اف هرقل" لمعتصم محمد غنام، بإشراف قيس عبود، وقيادة برناردو بينيرو "ثنائية"، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب مدينة خليفة، البالغ جائزته 80 ألف درهم، بزمن وقدره 1:31:85 دقيقة.

ونال "ايه اف يطوي" لأبوظبي ريسنج، بإشراف المدربة السودانية نسرين محجوب، وقيادة باتريك كوسجريف المركز الأول بالشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب مدينة مصدر، البالغ جائزته 80 ألف درهم، بزمن وقدره 1:45:63 دقيقة.

وحلق "ايه اف الزاهي" لخالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست اورتيل وقيادة تاج اوشي، بجائزة الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة البالغ جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بزمن وقدره 2:30:02 دقيقة.

وأهدى "ويبينار" لعبد الرحمن صلاح الراشد، بإشراف ساتيش سيمار، الثنائية للفارس تاج اوشي في الشوط السادس، والمخصص للخيول المهجنة، لمسافة 2400 متر البالغ جائزته 80 ألف درهم، بزمن وقدره 2:30:22 دقيقة.

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