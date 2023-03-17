تحت رعاية محمد بن راشد.. 7 أشواط في انطلاقة دولية دبي للجواد العربي اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق في الثانية ظهر اليوم، عروض جمال ورشاقة وتراث الخيول العربية الأصيلة، خلال منافسات «بطولة دبي الدولية للجواد العربي» في نسختها العشرين، بمشاركة 151 خيلاً من أبرز وأجمل الخيول من الإسطبلات المحلية والعالمية، تحتضنها قاعتا زعبيل 5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي على مدار 3 أيام، وتمتد لغاية التاسع عشر من الشهر الجاري، وتشهد 14 شوطاً، تستعرض الخيول جمالها، للتأهل إلى البطولات الـ6 الرئيسية، وتتنافس الخيول المشاركة للفوز بنصيب من مجمل جوائز البطولة، التي بلغت بمجموعها 4 ملايين دولار.وتبدأ عروض جمال الخيول في بطولة دبي الدولية اليوم في الثانية ظهراً، وتتضمن 7 أشواط.

وتم تشكيل العديد من اللجان للوصول بالبطولة لأعلى درجات النجاح، التي امتدت على مدار العشرين عاماً، حيث يرأس اللجنة المنظمة العليا زياد كلداري، وتضم بعضويتها كلاً من: عبد الرحمن أبو الشوارب نائباً للرئيس، وقصي محمد عبيد الله، وسلطان اليحيائي ويعقوب المخيني، بالإضافة إلى لجنة تنظيم مركز دبي التجاري العالمي وتضم 5 أشخاص، بمقدمتهم عادل سعيد الفلاسي المدير التنفيذي للبطولة، إلى جانب اللجنة التحكيمية وتضم 10 حكام من العديد من الجنسيات العربية والأجنبية، واللجنة الانضباطية المكونة من 13 شخصاً.

لمسة وفاء

ويشهد مركز دبي التجاري العالمي ، وبالتزامن مع بطولة دبي الدولية للجواد العربي ،انعقاد مؤتمر دبي الدولي للفروسية في نسخته الخامسة، والذي ينطلق اليوم، تحت شعار «لمسة وفاء وعرفان حمدان بن راشد 50 عاماً من العطاء»، بمشاركة نخبة من خبراء الفروسية من داخل الدولة وخارجها، لمناقشة عدد من القضايا تخص صناعة الفروسية، ويشتمل المؤتمر على 17 جلسة نقاشية ومحاضرات بمشاركة 40 متحدثاً من أكثر من 12 دولة، كما يقام معرض دبي الدولي للخيل في دورته الـ17، حيث يشارك أكثر من 60 عارضاً من أكثر من 35 دولة حول العالم، ويشمل المعدات الخاصة بالخيول والفرسان، ومعدات الإسطبلات والخيول.

قرعة

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة وجهت الدعوة إلى 18 حكماً من 14 دولة من الذين شاركوا في تحكيم البطولة، خلال السنتين الماضيتين، لحضور مراسم القرعة التي أشرف عليها عادل الفلاسي المنسق العام للبطولة وأجريت بحضور قصي عبيد الله مدير البطولة، وراشد العبار، وسعيد عبدالقدوس من مركز دبي التجاري العالمي، وأسفرت عن اختيار10 حكام هم المجري تاماس رومباور، والألمانية ميشايلا وندر، والإيطالي كريستيان موسكيني، والبولندي لوكاس جوزدزيسكي، والبلجيكية مارتينا فان هي، والهولندي جدوين ريزل ومواطنه روبي دين هارتيج، والمصري عباس عبد الرؤوف، والجنوب أفريقي ويلي براون، والبرازيلي موريلي كامر، ودخل قائمة الاحتياط الأمريكي جميس كونستاني والبريطانية جوان لوي.

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