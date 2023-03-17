الإمارات وغنتوت في نهائي أغلى كؤوس البولو

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تأهل فريقا الإمارات بولو وغنتوت بولو للمباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو لموسم 2022 - 2023 في نسختها الـ23، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، والتي تختتم غداً.

وجاء تأهل فريق غنتوت لنهائي «أغلى كؤوس البولو» بفوزه على فريق أبوظبي بولو 9 / ‏8، في المباراة التي جرت عصر أول من أمس، بينما تأهل فريق الإمارات على حساب فريق ذئاب الحبتور في الشوط الحاسم الإضافي كذلك بنتيجة 11 / ‏10. ويسبق المباراة الختامية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي أبوظبي وذئاب الحبتور.

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