«كأس زايد بن منصور» يدشن مهرجان أبوظبي للقدرة اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يدشن سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم اليوم، مهرجان أبوظبي للقدرة، الذي تنظمه قرية الإمارات العالمية بالوثبة ويتضمن 3 سباقات في ختام موسم الوثبة، ويقام ضمن المهرجان غداً سباق السيدات لمسافة 100 كلم، ويختتم بعد غدٍ بسباق يحمل اسم المهرجان لمسافة 120 كلم.

وتم تقسيم سباق اليوم إلى 4 مراحل، الأولى لمسافة 35 كلم باللون الأزرق، والثانية لمسافة 25 كلم باللون الأصفر، والثالثة لمسافة 20 كلم باللون الأحمر، والمرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض.

ومن لوائح السباق ألا يزيد نبض الخيل عن 64 نبضة عقب كل مرحلة، والحد الأدنى لوزن الفارس 60 كجم، وعمر الخيل 6 سنوات وفوق، وسمحت اللجنة المنظمة بتواجد 4 مساعدين مع كل خيل في منطقة التبريد، وشخصين في منطقة الفحص البيطري، وعدد من الضوابط المتعارف عليها والتي تحكم سباقات القدرة.

ترتيبات خاصة

وأكد مسلم العامري مدير عام القرية، أن ترتيبات خاصة تمت للمهرجان حتى يكون مسك ختام لموسم حقق الكثير من النجاحات وحظي بإشادات واسعة، مثمناً الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لسباقات القرية دعماً للملاك والمدربين والفرسان، ورياضة الفروسية بشكل عام، مؤكداً أن توجيهات سموه المستمرة تقف خلف كل النجاحات السابقة.

وأضاف: نختتم الموسم بتحديات قوية نتوقع أن تشهد منافسات ساخنة من جميع المشاركين، خصوصاً أن الخيول وصلت قمة الجاهزية من خلال المشاركات في الموسم الحالي، والمنافسة قوية لتحقيق الإنجازات وشدد مدير قرية الوثبة على أهمية التزام المشاركين باللوائح والقوانين، مؤكداً أن الالتزام يعتبر مفتاح نجاح أي سباق، ويسهم في سلامة الجميع، وتمنى مسلم العامري التوفيق للفرسان والفارسات في المهرجان وأن يكون أفضل ختام للموسم وتأكيداً على التطور المستمر لرياضة القدرة في الدولة.

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