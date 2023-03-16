14 خيلاً تتنافس على «بطولة الإمارات» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتنافس 14 من نخبة الخيول على لقب سباق «بطولة الإمارات» لمسافة 2200 متر البالغة جائزته المالية مليون درهم، في الشوط الخامس من الحفل الرابع عشر الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء اليوم، بمشاركة إجمالية تبلغ 92 خيلاً تسعى لبلوغ منصات التتويج والفوز بالجوائز القيمة التي يقدمها النادي في مختلف الأشواط.

ويجذب سباق بطولة الإمارات، الأنظار، وسط تحد كبير من الملاك الذين يدفعون بأجود الخيول وأمهر الفرسان، والتي تمتلك جميعها فرصة الفوز بلقب البطولة ومنها «أيه أف البيرق» بقيادة تاج أوشي، «أجرد عذبة» بقيادة بيرناردو بينيرو، «بحر مسقط» وعلى صهوته سيف البلوشي، «حميم» بقيادة داني أونيل، «أشتون توريتس» بقيادة الفارس أدري دي فريرز، وغيرها من خيول الفئة الأولى.

بداية

فيما ستكون بداية الحفل عند الخامسة مساءً بسباق «مدينة الشامخة» لمسافة 1400 متر المخصص للمبتدئة، في الشوط الأول الذي تبلغ جوائزه المالية 80 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً، ويشهد الشوط الثاني سباق «مدينة خليفة» لمسافة 140 متراً بقيمة جوائز مالية قدرها 80 ألف درهم، يتنافس عليها حصة كاملة من الخيول.

ويتواصل الحفل في الشوط الثالث من سباق «مدينة مصدر» لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً، وتبلغ الجوائز المالية 80 ألف درهم، وتقام جولة جديدة من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر في الشوط الرابع بإجمالي جوائز مالية قدرها 70 ألف درهم ومشاركة 14 خيلاً.

ويختتم الحفل بسباق الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السادس، والتي تتنافس على لقب «مدينة شخبوط» لمسافة 2400 متر بمشاركة حصة كاملة من الخيول وتبلغ الجوائز المالية 80 ألف درهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز