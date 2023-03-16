نصف نهائي «تحدي دبي للبولو» اليوم

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية عصر اليوم الدور نصف النهائي من بطولة كأس تحدي دبي للبولو 2023، التي يشارك فيها أربعة فرق وبهانديكاب 10 جول، ومن المقرر أن تختتم يوم الأحد المقبل.

وتقام عند الساعة الثالثة والنصف المباراة الأولى بين فريق الحبتور وانكورا وفريق بن دري، فيما تقام المباراة الثانية في الرابعة والنصف عصراً بين فريق بنجاش بنسالي وفريق اوربيس مهرة، وينتظر أن يمثل الحبتور اليوم كل من محمد الحبتور أو خالد العمران ومعه كل من سانتوس اريارتي وجوس ريجلوس ودياز البريدي، ويمثل فريق بن دري علي المري وخالد بن دري ومحمد بن دري وبانيللو. أما المباراة الثانية فينتظر أن يمثل فريق بنجاش بنسالي حيدر بنجاش وريتش بنشالي وفدريكو بوتسكي وتوماس اريارتي، فيما يمثل فريق اوربيس مهرة طارق الحبتور ولورن ديكسون وتوماس بلاسيوي وفليكس اسبن.

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