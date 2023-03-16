برعاية محمد بن راشد.. 151 خيلاً في «دولية» دبي للجواد العربي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق مساء غدٍ، في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي، فعاليات الدورة 20 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وتنظم بطولة دبي للجواد العربي، لجنة تنظيم فعاليات وبطولات جمال الخيول العربية الأصيلة بدبي، وتستقطب هذه النسخة نحو 151 خيلاً من الأبطال وأنقى سلالات الخيول العربية ومن مختلف دول العالم تمثل مختلف الإسطبلات المحلية والدولية، والتي تتنافس على جوائز مالية تبلغ 4 ملايين دولار.

وتشتمل منافسات البطولة على 14 شوطاً تتنافس للتأهل إلى 6 بطولات، وتبدأ المنافسات التأهيلية غداً في الثانية ظهراً بأشواط المهرات عمر سنة (أ، ب)، ثم المهرات عمر سنتين، وعمر 3 سنوات، يليها الأفراس عمر 4-6 سنوات، ثم 7-9 سنوات، وتختتم فعاليات اليوم الأول بشوط الأفراس عمر 10 سنوات وما فوق. وتبدأ منافسات اليوم الثاني بعد غدٍ في الثانية عشرة ظهراً، بشوطين خصصا لـ(الأفلاء والفلوات)، ثم ذكور الأمهار والفحول، وتبدأ بشوط الأمهار عمر سنة (أ،ب)، ثم الأمهار عمر سنتين، وعمر 3 سنوات، ثم الفحول، وبداية الفحول عمر 4-6 سنوات، فالفحول 7-9 سنوات، وتختتم الأشواط التأهيلية بالفحول 10 سنوات وما فوق.

مسك الختام

ويشهد اليوم الختامي الأحد البطولات الست، وهي المهرات عمر سنة، والمهرات، والأمهار عمر سنة، والأمهار، والأفراس، والفحول.

وبالتزامن مع بطولة دبي للجواد العربي، يقام معرض دبي الدولي للخيل في دورته الـ17، بمشاركة أكثر من 60 عارضاً من أكثر من 35 دولة حول العالم، ويشمل المعدات الخاصة بالخيول والفرسان، ومعدات الإسطبلات والخيول.

وفي الوقت ذاته، يشهد مركز دبي التجاري العالمي انعقاد النسخة الخامسة لمؤتمر دبي الدولي للفروسية، غداً، تحت شعار «لمسة وفاء»، بمشاركة نخبة من خبراء الفروسية من 12 دولة، لمناقشة قضايا القطاع.

وقال قصي عبيدالله، المدير العام لبطولة دبي الدولية للجواد العربي: «ملتزمون بتقديم أرفع مستوى من المسابقات العالمية، الدورة هذا العام تحظى بمشاركة أبرز ملاك ومربين إسطبلات الخيول العربية الأصيلة في العالم، فضلاً عن مساحة المعرض الاستثنائية».

وقالت هناء أبو هولي، مديرة المبيعات في معرض دبي الدولي للخيل: «نشهد هذا العام، دورة استثنائية من ناحية عدد المشاركين».

حضور متميز

وقال مصطفى علي بن أحمد عمشان، رئيس مؤتمر دبي الدولي للفروسية: «تتميز النسخة الخامسة من المؤتمر بحضور رفيع، حيث تُلقي معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، ويُلقي كلمة الهيئة العامة للرياضة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة».

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