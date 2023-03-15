فيصل الرحماني: إثارة منتظرة في «ماراثون الخيول»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار»، أن الدور الريادي والدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، يرسخ استدامة ريادة دولة الإمارات عالمياً في تعزيز مسيرة الخيل العربي.

وقال الرحماني: بفضل هذا الدعم هناك زيادة كبيرة في عدد السباقات حول العالم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان هو «مجدد» الخيل العربية، بدعمه اللامحدود وغير المسبوق في تقديم الرعاية لأكثر من 80 مضماراً حول العالم، وتجديد «صحوة» الخيل العربي، ما يعزز دور دولة الإمارات الذي يعتبر الأساس في دعم السباقات العالمية.

وأشار الرحماني إلى أن دولة الإمارات تتبنى أفضل الممارسات للحفاظ على الخيول العربية التي تمثل الموروث التاريخي الأصيل، امتداداً لرؤية ونهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأوضح أن سباق العين الثاني عشر للخيول العربية الأصيلة المقرر السبت المقبل سيشهد «الماراثون» وهو أطول شوط في سباقات الخيول العربية السريعة لمسافة 5100 متر، وسيجذب أنظار المتابعين وعشاق الخيول، بسبب الإثارة الكبيرة المتوقعة من الفرسان المشاركين بهذه المسافة.

وقال: فوز«ند الشبا» للمالك الليبي البشير سالم الحراري بجائزة الشوط الخامس والرئيس على لقب «العين ميل» للفئة الثالثة على مضمار نادي الفروسية والرماية والغولف مؤخراً، يعكس الشغف بالمشاركة في سباقات الخيول التي تقام في الدولة من الملاك في كل دول العالم.

منظومة متكاملة

وأضاف: قيادتنا الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بمسيرة الخيل العربي، وإعلاء شأنه في كافة المضامير العالمية، حيث تمثل الرياضة منظومة متكاملة لنشر قيم المحبة والروح الإنسانية والتعارف والتآلف، كما أن الرياضة تمثل القوة الناعمة التي نستطيع من خلالها ترسيخ مكانة دولتنا الغالية، ودورها الريادي في إرساء التسامح وتعزيز التعايش بين الدول والشعوب.

وتوجه الرحماني بالشكر والتقدير والعرفان إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، على دورها الريادي في دعم فرسان الإمارات لقفز الحواجز منذ أكثر من 8 سنوات، حتى تحقق الحلم الكبير بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بعد الأداء المشرف والمتميز في بطولة قطر لقفز الحواجز المؤهلة إلى المحفل الأولمبي الكبير.

وأردف: تسير الشيخة فاطمة بنت هزاع، على خطى والدها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الذي أرسى برؤيته الثاقبة أساس نهضة وتطور الرياضة في الدولة، قدمت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، كل متطلبات التطور لفرسان الإمارات في قفز الحواجز، حيث يتوّج هذا التأهل التاريخي جهودها المثمرة لبناء منظومة متكاملة تسهم في الارتقاء بقدرات الفرسان وتطويرها، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

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