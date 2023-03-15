أمسية كأس دبي العالمي.. تحديات قوية بين نخبة الخيول

المصدر: دبي - البيان

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يتهيأ الجواد كنتري غرامر حامل اللقب، لمواجهة إكوينوكس صاحب أعلى تصنيف عالمي من بين خيول الثلاث سنوات في 2022 خلال أمسية كأس دبي العالمي التي تنطلق في الـ 25 من مارس الجاري، وتبلغ جوائزها المالية 30.5 مليون دولار أمريكي.

وترعى طيران الإمارات كأس دبي العالمي «فئة 1» بجوائز قدرها 12 مليون دولار، ويتقدم كنتري غرامر مجموعة تضم 14 خيلاً يحتمل مشاركتها، فيما يطمح ممثل إسطبلات بوب بافرت ليصبح ثاني جواد فقط يحرز لقبين متتاليين في السباق، لكنه قد يواجه منافسة شرسة ممثلة في 8 منافسين من اليابان بينها بطل كأس اليابان فيلا أزول وحامل لقب كأس السعودية بانثالاسا.

ويمثل أوروبا الجواد الجيرز بإشراف سايمون وإد كريسفورد، وهو الفائز بجدارة في الجولتين الأولى والثانية من تحدي آل مكتوم «فئة 2»، بينما يقود سالوت ذا سولجر التحدي المحلي لإسطبل فوزي ناس.

ويستقطب سباق لونجين دبي شيماء كلاسيك فئة 1 بجوائز قدرها 6 ملايين دولار، تشكيلة عالمية قوية من بينها بطل أريما كينين إكوينوكس الذي قد يواجه 7 خيول أخرى فائزة بالفئة 1، من بينها حامل اللقب شهريار، بالإضافة لجوادين من هونغ كونغ هما سينور توبا ورشن إمبرور، أما بريطانيا فتعتزم شن هجوم ثلاثي المحور يضم إميلي أبجون بإشراف جون وثيدي غوسدن، ومستهدف القادم من فوز في كأس نيوم بالسعودية، فيما يدفع رالف بيكيت بـ ويستوفر الفائز في الداربي الأيرلندي برعاية السوق الحرة دبي.

إنجاز تاريخي

سباق دبي تيرف فئة 1 الذي ترعاه موانئ دبي العالمية بجائزة تبلغ 5 ملايين دولار، وقد يشهد إنجازاً تاريخياً حال نجاح لورد نورث الفائز في نسخة 2021 من السباق قبل تعادله على المركز الأول «ديد هيت» مع بانثالاسا العام الماضي، وقد يواجه هنا مجموعة قوية تضم 4 خيول يابانية على رأسها فين دي غارد الذي حلّ بالميزان في نسختين من هذا السباق، فضلاً عن بطل الداربي الياباني دو دوس.

أما في دبي غولدن شاهين فئة 1 برعاية «نخيل»، فمن المتوقع عودة حامل اللقب سويتزرلاند بإشراف بوبات سيمار في استهداف للجائزة البالغة 2 مليون دولار على أمل أن يصبح ثالث جواد يحرز لقبين في تاريخ السباق الممتد لمسافة 1200 متر على الأرضية الرملية، لكنه قد يواجه فرقة أمريكية لا يمكن الاستهانة بها وتضم سي زي روكت وصيف سباق بيتر ميلرز بريدرز كب سبرينت، وغونايت الفائز في أمستردام ستيكس بإشراف ستيف أسموسن.

خيول سريعة

وفي سباق القوز سبرينت فئة 1 برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» بجائزة قدرها 1.5 مليون دولار، يتوقع مشاركة كوكبة من الخيول الدولية السريعة على الأرضية العشبية تضم الأسترالي ذا أسترولوجيست الفائز بالفئة الثالثة بإشراف تروي وليون كورستينز، والثنائي القادم من هونغ كونغ سايت أوف ساكسيس ودوك واي.

وفي داربي الإمارات فئة 2 تتاح 100 نقطة مؤهلة لكنتاكي داربي يسعى المدرب ايدن أوبراين للفوز فيه للمرة الرابعة من خلال كايرو الذي قد يواجه 5 يابانيين من بينها كونتينوار بإشراف يوشيتو ياهاغي، علاوة على ورشستر القادم من أمريكا بإشراف بوب بافرت، وثنائي دوغ أونيل تول بوي وآه جيز.

وفي سباق جودلفين مايل فئة 2 ينوي بثرات ليون تكرار فوزه الساحق الذي سجله في نسخة العام الماضي بإشراف ياهاغي، في مواجهة قد تجمعه مع مواطنيه لاودا سيون للمدرب تاكاشي سايتو، ووين كارنيليان للمدرب يويشي شيكاتو. وتشكل الخيول المحلية خطورة في السباق يقودها وصيف النسخة الماضية ديزرت ويزدم، ودسكوفري آيلاند الفائز في سباق برج نهار فئة 3.

وفي دبي غولد كب فئة 2 «برعاية الطاير للسيارات»، السباق الأطول في الأمسية والممتد لمسافة 3200 متر على العشب، يسعى الفائز في نسخة 2021 سابجيكتفيست لقيادة فرقة بريطانية قوية تضم ترولرمان الفائز في سباق إيبور هانديكاب، مع بروم المتألق بالفئة الأولى للمدرب أوبراين، وسيسفاهان للمدرب الألماني هينك غريو. ويشهد سباق كحيلة كلاسيك فئة 1 برعاية «إعمار» وتبلغ جائزته المالية مليون دولار للخيول العربية الأصيلة في افتتاح الأمسية ملحمة نارية بين آخر بطلين فائزين للسباق هما فيرست كلاس ودريان.

إثارة

وقال الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: «نشعر بإثارة بالغة بقوة الخيول المتوقع مشاركتها في أمسية كأس دبي العالمي 2023، حيث لدينا خيول تمثل 12 دولة، كما يسعدنا الترحيب بالخيول العائدة من هونغ كونغ وأستراليا بعد غياب دام بضع سنوات، ومن الرائع كذلك مشاهدة أبطال عائدين للدفاع عن ألقابهم وصنع التاريخ، حيث يسعى كنتري غرامر إلى أن يصبح ثاني فائز بلقبين في كأس دبي العالمي. وكما هو الحال دائماً، نشكر المدربين والملاك لدعمهم الحدث، ونتمنى التوفيق للجميع».

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