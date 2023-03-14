نصف نهائي «أغلى كؤوس البولو» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشهد ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو اليوم إقامة مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، والمقامة في نسختها الـ23 تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وتقام منافسات البطولة بمشاركة 4 فرق، بمستوى 18 هاند كاب، وسيحصل الفريق الفائز باللقب على كأس البطولة.

ويلتقي في المباراة الأولى لنصف النهائي، فريق غنتوت، مع فريق أبوظبي، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق ذئاب الحبتور مع فريق الإمارات من أجل حسم المتأهلين إلى المباراة النهائية.

على جانب آخر أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي، الانتهاء من ترتيبات حفل البطولة الختامي، والذي يقام بعد ظهر السبت المقبل، حيث سيتم السماح للجمهور بالدخول مجاناً.

ويتضمن الحفل الختامي للبطولة فقرات ترفيهية واستعراضية، من أبرزها عروض الكلاب البوليسية، والقفز الحر بالمظلات بمشاركة أبطال الإمارات، ثم الاستعراض الجوي لفريق الفرسان، على أن يختتم الحفل بالسحوبات الخاصة بالجمهور وتتويج الفائزين.

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