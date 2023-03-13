14 خيلاً في كأس مهرجان منصور بن زايد بالكويت

المصدر: الكويت - البيان

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يشهد مضمار نادي الصيد والفروسية بدولة الكويت الشقيقة، اليوم، كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المخصص للمهرات والأفراس المستوردة عمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، ضمن مبادرات المهرجان برعاية العديد من سباقات الخيول العربية الأصيلة محلياً وخليجياً ودولياً.

وتقام السباقات، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ضمن مبادرات المهرجان في نسخته الـ 15، امتداداً للتعاون المستمر بين الإمارات والكويت في سباقات الخيل العربية الأصيلة.

ويجتذب السباق البالغ جائزته 4.000 دينار كويتي، 14 مهرة وفرساً، تتقدمها «هارموني دي كارير» لسالم الرومي، البالغ تصنيفها (80) رطلاً، والفائزة 4 مرات، أبرزها في سباق بطولة الملاك، وتنافسها «هدباء الشاهين» لمحمد الدوسري البالغ تصنيفها (78) رطلاً، والفائزة ثلاث مرات، متضمنة سباق كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الشهر الماضي.

وستكون «فلور تورتيس» لسعود الزمانات، البالغ تصنيفها (79) رطلاً خصماً عنيداً، حيث حلت ثالثة في مشاركتها الثانية فقط، وهناك «هاودا دي نيلانس» لعلي البرغوث، الفائزة مرة وحلت في المركز الثاني مرتين، وتصنيفها (71) رطلاً. وتأتي رعاية المهرجان العالمي للسباق، تجسيداً وترجمة للأفكار والمبادرات، كونها مناسبة وملتقى تراثياً يجمع عشاق ومحبي التراث والأصالة، وفي اتجاه الاهتمام بالخيول العربية الأصيلة، وتأكيد جدارتها وريادتها في السباقات، وإبراز أهميتها في التراث العربي العريق.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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