الجواد «إيه إف مقام» بطل كأس حاكم الشارقة

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج الجواد «إيه إف مقام» لخالد خليفة النابودة، بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة، في ختام موسم سباقات الإمارة الباسمة، الذي أقيم عصر اليوم الأحد، فيما ظفر الجواد «كدر» بكأس سباق ماراثون الشارقة، بينما سطر الجواد «متفجر ورسان» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، فوزاً مثيراً، عندما انتزع كأس الشوط الثالث، كما تألق في السباق المدرب «ارنست اورتيل»، الذي حقق الفوز بثنائية مبهرة، والفارس «راي داوسون»، الذي بدوره حقق ثنائية لافتة.

تألف حفل السباق السادس الختامي، الذي رعته شركة «لونجين»، وبلغ مجموع جوائزه المالية 480 ألف درهم، من ستة أشواط مثيرة، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط السادس، الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وبمشاركة 81 خيلاً في المنافسة، وتضمن السباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، وسباق ماراثون الشارقة للتكافؤ، واحتضن مضمار الإمارة الباسمة إجمالي ستة سباقات، خلال موسمه الذي اختتم بسباقه السادس عصر اليوم الأحد.

الحضور

وتقدم الحضور الرسمي، وقدم الجوائز للفائزين، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وبحضور كل من خالد خليفة النابودة، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين، والعديد من الملاك ومربي الخيول، كما شهد السباق الختامي حشد جماهيري كبير، من عشاق ومحبي سباقات الخيول بمضمار الإمارة الباسمة، تجاوزت الـ 4000 شخص.

«إيه إف مقام» يتوج بكأس حاكم الشارقة

وتوج الجواد «إيه إف مقام» لخالد خليفه النابودة، بإشراف إرنست اورتيل وبقيادة تاج أوشي، بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة، المخصص للخيول العربية الأصيلة «هيبة» لمسافة 1700 متر، وبمشاركة 11 خيلاً، في المنافسة على جوائز مالية بلغت 250 ألف درهم، برعاية «لونجين»، وتفوق «مقام» البالغ من العمر 5 سنوات، مسجلاً الزمن 1,57,32 دقيقة، وبفارق رقبة عن «ياس إكس منصور»، بينما حلت ثالثاً المهرة «فادية الوثبة» للوثبة للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

«عزوز» لإسطبلات الريف يظفر بالأول

وفي مستهل الحفل، خطف المهر «عزوز» لإسطبلات الريف، بأشراف الدكتور جابر بيطار وبقيادة راي داوسون، كأس الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من توليد الإمارات لمسافة 1200 متر، وبزمن 1,20,53، وبمشاركة 16 خيلاً، في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم، برعاية مجموعة لونجين ماستر كولكشن، وبفارق طول واحد، جاء ثانياً المهر «جبر الوثبة» التابع للوثبة للسباقات، والثالث المهر «إي إس ناصر» التابع لنقابة البراق، بفارق ثلاثة أطوال وربع.

«إيه إف قادهم» للنابودة ينتزع الثاني

وانتزع الجواد «إيه إف قادهم» لخالد خليفه النابودة، بإشراف ارنست اورنيل وبقيادة مارسيليو روديجرو، الصدارة بجدارة، حينما نجح في تخطى المتصدرين، وانتزع كأس الشوط الثاني المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1000 متر تكافؤ، بزمن 1,05,33 دقيقة، وبمشاركة 16 خيلاً، في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم، مجموعة لونجين ليجيند دايفر، وحل ثانياً «إيه إف منعوت» لمالكه عبد الله محمد اليبهوني، والثالث «جاب العفريت» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم.

«متفجر ورسان» يحصد الثالث

وحصد الجواد «متفجر ورسان» لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وبإشراف جاكي ويكهام وبقيادة سام هتشكوت، فوزاً مستحقاً، ونال كأس الشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة من توليد الإمارات لمسافة 2000 متر تكافؤ، بزمن 2,22,69 دقيقة، وبمشاركة 16 خيلاً، على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم، برعاية مجموعة لونجين دولتشي فينا، وحل ثانياً «رياض الوثبة» للوثبة للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والثالث «إيه إف الباهر» لخالد النابودة.

«كدر» يتألق بالرابع

وتمكن الجواد «كدر» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف سالم الكتبي وبقيادة ريتشارد مولن، من خطف كأس الشوط الرابع المخصص لسباق ماراثون الشارقة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2700 متر تكافؤ، وبزمن 3,18,11 دقائق، وبمشاركة 8 جياد، وبجوائز مالية بلغت 70 ألف درهم، برعاية مجموعة لونجين سبيريت، وحل ثانياً «وينكد» لإسطبلات العجبان، والثالث «شامخ» التابع لياس للسباقات.

«دبي فيجن» ينتزع الختامي

واستطاع الجواد «دبي فيجن» لمالكه محمد أحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش وبقيادة راي داوسون، تحقيق أفضلية في السباق، قادته إلى خطف كأس الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر تكافؤ، بمشاركة 14 خيلاً، في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم، برعاية مجموعة لونجين ريكورد كولكشن، وحل ثانياً «بيرفكت بلاس» والثالث «عبيان».

تكريم المميزين

عقب الختام، تم تكريم الفائزين ببطولة الملاك والمدربين والفرسان بمضمار الشارقة لونجين، ونال لقب الملاك خالد خليفة النابودة، وحصد لقب المدربين، إرنست اورتيل، فيما ذهب لقب الفرسان ريتشارد مولن، وتوج الفائزين الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز