«رود بلوك» يهيمن على سلسلة سباقات الإمارات للسرعة في ختام موسم جبل علي

المصدر: دبي- ياسر قاسم، خالد المهيري

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توج سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب بطولة الملاك لموسم مضمار جبل علي، الذي اختتم منافساته يوم أمس، إذ حققت خيول سموه 8 انتصارات في المضمار الأصفر.

كما تصدر المدرب دووغ واتسون قائمة مدربي المضمار الأصفر، برصيد 16 انتصاراً، فيما نال الفارس تاغ أوشي لقب الفرسان برصيد 14 انتصاراً.

وشهد السباق، تحقيق «رود بلوك» لسيد حشيش وهناء رفاعي، لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة جبل علي للسرعة - الجولة الثانية من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة»، ليجمع بذلك بين لقبي الجولة الأولى والجولة الثانية.

الشوط الأول

اقتنص «غزوان» لمحمد خليل أحمد لقب الشوط الأول «كأس الخيول المبتدئة لمسافة الميل» لمسافة 1600 متر، برعاية «بنك دبي التجاري»، البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً 01:40:04 دقيقة، بفارق رقبة عن «مرغم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط الثاني

ظفر «جاستس بروتوكول» لسعيد حميد الطاير بلقب الشوط الثاني «كأس الشعفار للاستثمار» لمسافة 1600 متر، البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب إسماعيل محمد، مسجلاً زمناً قدره 01:38:13 دقيقة، وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «سيكريت إيميدج» لحمد علي حمد الحمرور، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الثالث

حقق «ثوبان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الثالث «كأس بن دسمال» لمسافة 1200 متر، البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 01:12:42 دقيقة، وبفارق نصف طول «ميزوتينتو» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

اقتنصت «هنتينج ليدي» لحمدان سلطان علي السبوسي لقب الشوط الرابع «كأس النايفات ستيكس» لمسافة 1400 متر، المخصص للمهرات، برعاية «إسطبلات شادويل» البالغة قيمة جوائزه 200 ألف درهم، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلة زمناً قدره 01:25:69 دقيقة، بفارق 9 أطوال وربع الطول عن «أساور» لـ «إسطبلات الراشد»، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووغ واتسون.

وجاءت في المركز الثالث «نفس» لـ «إسطبلات الراشد» أيضاً، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

توج «رود بلوك» لسيد حشيش وهناء رفاعي، بلقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة جبل علي للسرعة - الجولة الثانية من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة» لمسافة 1000 متر «قوائم»، برعاية «أ.ر.م القابضة»، البالغة قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب أسامة رفاعي، مسجلاً زمناً قدره 58:87 ثانية، بفارق طول وثلاثة أرباع الطول «ستوري أوف لايت» لمحمد أحمد علي السبوسي، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «مشاكل» لسالم راشد بن غدير، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وبهذه النتيجة، يكون «رود بلوك» قد جمع بين لقبي الجولة الأولى والثانية، ليحصل على جائزة قدرها 250 ألف درهم، إضافة إلى جائزة شوط «بطولة جبل علي للسرعة»، المخصص لصاحب المركز الأول (300 ألف درهم).

وأشاد المدرب أسامة رفاعي بأداء البطل، مضيفاً أن «سلسلة سباقات الإمارات للسرعة»، كانت سر تألق «رود بلوك»، الذي أظهر للجميع تميزه في الجولتين، وتابع: لدينا الثقة بأن يتلقى البطل وملاكه دعوة للمشاركة في أحد أشواط السرعة بأمسية كأس دبي العالمي.

الشوط السادس

ظفر «سيكريت امبشن» لناصر عسكر، بلقب الشوط السادس «بطولة جبل علي الكلاسيكي» لمسافة 1400 متر، برعاية «طيران الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 250 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 01:24:35 دقيقة، بفارق رأس عن «تامبورادا» لـ «نقابة سام»، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «أسد زعبيل» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السابع

حقق «ناشيونال بنك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، لقب الشوط السابع «كأس تترسالز» لمسافة 1950 متراً، البالغة قيمة جوائزه 68 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 02:00:67 دقيقة، بفارق رقبة «اتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

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