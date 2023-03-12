محمد الشحي: موسم ناجح للمضمار الأصفر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة نيل سموه لقب الملاك لموسم مضمار جبل علي.

وأضاف أن هذا النجاح والتفوق لم يأتِ من فراغ، بل عبر التخطيط المستمر للمدرب مايكل كوستا، وفريق عمله، والدليل على ذلك، تحقيق خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، 15 انتصاراً حتى الآن في مضامير الدولة.

ختام مميز

وأكد أن موسم مضمار جبل علي، كان ناجحاً، مشيداً بإدارة المضمار الأصفر، ممثلة بمحمد الأحمد المدير العام للمضمار، الذي تمنى له الشفاء العاجل، وفرق العمل الذين قدموا أحد أجمل المواسم ، التي نالت إشادة الجميع .

كما أشاد بالنجاح الكبير الذي حققته «سلسلة سباقات الإمارات للسرعة»، إذ شهدت منافسة قوية بين أبرز خيول السرعة، والتي انتهت لصالح بطل الجولة الأولى «رود بلوك».

وعن كأس دبي العالمي، كشف المهندس محمد سعيد الشحي، عن مشاركة «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في شوط «دبي جولدن شاهين».

وفي ختام حديثه، تقدم بخالص الشكر للإعلاميين، الذين اعتبرهم شركاء مكملين للمضمار الأصفر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز