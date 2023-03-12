محمد الأحمد: «سلسلة سباقات الإمارات للسرعة» حققت أهدافها

المصدر: دبي - البيان

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تقدم محمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة نيل سموه لقب بطولة الملاك لموسم مضمار جبل علي.

كما تقدم بخالص التهاني لسيد حشيش وهناء رفاعي مالكي البطل «رود بلوك» الذي توج بلقب «بطولة جبل علي للسرعة - الجولة الثانية من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة»، مشيداً بالأداء الذي قدمه نجم السباق الذي نال لقب الجولة الأولى التي أقيمت في مضمار «الشارقة لونجين» شهر يناير الماضي.

وأضاف أن البطل، نظراً لتحقيقه لقب الجولتين، سوف يحصل على جائزة قدرها 250 ألف درهم، إضافة إلى جائزة شوط «بطولة جبل علي للسرعة» المخصص لصاحب المركز الأول (300 ألف درهم)، كما سيحظى بتقدير خاص من قبل اللجنة المنظمة للسلسلة، إذ ستكون هناك زيارة لاسطبل البطل لتكريمه على هذا الإنجاز.

استمرار النجاح

وأكد محمد الأحمد، أن الهدف الأساسي لهذه السلسلة التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم قد تحقق والدليل المشاركة الكثيفة والقوية لأبرز خيول السرعة في الدولة منذ الجولة الأولى للسلسلة.

وأضاف المبادرة نجحت أيضاً في توطيد العلاقات بين مضامير الدولة، وقدمت دعماً كبيراً للملاك والمدربين والفرسان، عبر تأسيس هذه البطولات التي تثري سباقاتنا في الدولة، مقدماً في ختام حديثه خالص الشكر والتقدير لهيئة الإمارات لسباق الخيل وفرق العمل في مضماري جبل علي والشارقة.

نظرة مستقبلية

وبدوره أشاد ياسر مبروك المدير الفني في هيئة الإمارات لسباق الخيل بالنجاح منقطع النظير للسلسلة التي انطلقت شهر يناير الماضي من «الشارقة لونجين»، إذ نجحت في جذب أبرز الخيول والملاك والمدربين والفرسان الذين تنافسوا في الظفر بلقب النسخة الأولى.

وأضاف إن الفضل لنجاح هذه المبادرة يعود إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم صاحب المبادرات المتميزة والخلاقة في سباقات الخيل بمختلف مضامير الدولة.

وأكد ياسر مبروك تطلعهم في هيئة الإمارات لسباق الخيل إلى أن توسيع و تطوير جولات السلسلة في المواسم المقبلة لتشمل مضامير ميدان وأبوظبي والعين ليكتمل بذلك عقد المشاركين في هذه البطولة التي حتماً سوف ترتقي بمستوى سباقاتنا إلى آفاق جديدة. وتقدم في الختام بخالص الشكر والتقدير لفرق العمل كافة التي أسهمت في إنجاح هذه السلسلة منذ اللحظة الأولى للإعلان عنها.

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