«باشن آند غلوري» لجودلفين بطلاً لـ«كأس ملك البحرين»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «باشن آند غلوري» لجودلفين بلقب «كأس الملك حمد بن عيسى آل خليفة» لمسافة 2400 متر «قوائم»، الذي أقيم على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في مملكة البحرين الشقيقة، بقيادة الفارس دانيل تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 2.28.83 دقيقة، بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «فيرست رولر» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «طوارق» لـ«فيكتورياس» بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

نتيجة رائعة

قال المدرب العالمي سعيد بن سرور: «إنها نتيجة رائعة بعودة وفوز «باشن آند غلوري» في هذا المضمار، والفارس كان متمهلاً معه في ظل الوتيرة القوية نسبياً في المراحل المبكرة، وانتقل بشكل جيد للغاية حينما وصلت المجموعة إلى المنعطف».

وأضاف: «باشن آند غلوري يحب دائماً السباقات ذات الدوران جهة اليمين، وهذا سبب إرسالنا له إلى هذا السباق، وسارت تدريباته بشكل جيد للغاية في الإسطبل، ونشعر بارتياح بالغ للنتيجة التي حققها».

ارتياح كبير

وقال الفارس دانيل تودهوب: «لم أكن أرغب في قيادة «باشن آند غلوري» بهذا الأسلوب، ولكن أحياناً يتوجب عليك الانتقال إلى الخطة (ب)، وسارت الأمور بشكل ناسبه في نهاية السباق، وكان مرتاحاً، وعند المنعطف، كان جاهزاً للانطلاق».

وأردف: «كان أفضل جواد في السباق بحسب المستوى، ويقدم أداءه الأفضل في المضامير ذات الدوران إلى جهة اليمين، وبالتالي كنا واثقين تماماً من تقديمه الأداء المرتجى، ومن الرائع أن تكون مرتبطاً بجودلفين وتقود خيولاً لسعيد بن سرور، والذي ظللت معه طوال الشتاء، وحققنا نجاحاً باهراً».

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