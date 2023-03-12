فرسان الإمارات يسيطرون على «فيرتوس» لقفز الحواجز

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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سيطر فرسان الإمارات على كؤوس منافسات بطولة (فيرتوس) الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، بمركز الإمارات للفروسية في دبي، التي اختتمت يومها الأول أول من أمس، بالمنافسة التأهيلية الأولى للجائزة الكبرى، من جولة واحدة، وصمم مسارها بحواجز 140 سم، برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتنافس فيها 71 فارساً وفارسة، نجح منهم 23 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ.

وحسم فرسان الإمارات المركزين الأول والثاني مبكراً بأفضلية الزمن، فكانت الصدارة بتوقيع فارسنا سالم السويدي، بصحبة جواده «دايموند وي»، بعد أن نجح في إكمال الجولة في زمن 60:36 ثانية، وحل ثانياً فارسنا عبدالله المهيري، بالجواد «كونيغ» وأنهى معه الجولة في زمن بلغ 60:44 ثانية.

منافسة

بدأ فرسان الإمارات التألق في منافسة المرحلتين الخاصة على كأس (دو)، بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، بمشاركة 74 فارساً وفارسة، وأكمل الجولتين بدون أخطاء 38 فارساً. وانتزع الشاب محمد الكربي، جائزة (دو) على صهوة الفرس «شانتال» مسجلاً الزمن الأفضل 29:10 ثانية، وشقيقه عبدالله الكربي، بالجواد «ديمفيس» بزمن 29:48 ثانية لينقله إلى المركز الثاني.

افتتحت منافسات اليوم الثاني للبطولة، بمنافسة الفئة الوسطى، بمواصفات الجولة الواحدة، بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، برعاية (دو)، وتنافس فيها 64 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة دون خطأ 18 فارساً، واحتل الصدارة الشاب عبدالله حمد الكربي، بصحبة الجواد «ديمفيس» وأنهى الجولة بزمن 53:53 ثانية.

وعاد فارسنا الشاب سلطان أحمد التبالي، بصحبة الجواد «فلاينغ هاي دو لا ريفيي» إلى منصة التتويج وتوّج بجائزة (دو) للمركز الثاني في زمن 54:79 ثانية، وبه تواصلت السيطرة الإماراتية حتى ثاني أيام البطولة، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس الفلسطيني فارس عزّوني، بالجواد «تورانو»، والزمن 55:67 ثانية.

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