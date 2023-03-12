خيول منصور بن زايد تتألق في مضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تألقت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسطع نجمها تحت سماء مضمار العين في سباقه الحادي عشر لتحقق الثنائية بالأمسية بعدما اكتسح المهر «مروان الوثبة» للوثبة للسباقات منافسيه من الخيول المبتدئة توليد الإمارات، ليتوج عن جدارة واستحقاق بلقب الصاروج في الشوط الأول.

ولم يجد المهر الأشقر تحت إشراف جان كلود بيكو، وقيادة أنطونيو فريزو، صعوبة في الابتعاد عن منافسيه بمسافة كبيرة بلغت 8 أطوال عن أقرب الملاحقين ليصل أولاً إلى خط النهاية قاطعاً مسافة السباق البالغة 2000 متر، في زمن قدره 02:23:89 دقيقة، وأكمل المهر (لؤي) لياس للسباقات وبإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، الثنائية لخيول سموه بعدما خطف لقب شعبية الروضة للخيول المبتدئة في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، بفارق 2.5 طول وبزمن قدره 01:52:12 دقيقة.

حضور

وكان مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف احتضن أول من أمس الجمعة سباقه الحادي عشر بالموسم بحضور فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة المشرف على السباق، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجمع غفير من عشاق سباقات الخيول.

وظفر الجواد «تاج العز» لاسطبلات ابن شهوان للخيول العربية الأصيلة، وإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة أنطونيو فريزو، بلقب المقام في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، كما انتزع الجواد «حكيم»، للأصايل، وإشراف سالم الكتبي وقيادة ريتشارد مولن، لقب البصر في الشوط الثالث لمسافة 200 متر.

ند الشبا

توج الجواد (ند الشبا) للبشير الحراري، وإشراف أحمد الشميلي، وقيادة أنطونيو فريزو، بلقب بطولة العين مايل (الفئة الثالثة) بالشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وفاز الجواد (ايه اف أفهم) لخالد النابودة، وإشراف إرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة، وبرعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط السادس لمسافة 1400 متر - تكافؤ - بفارق 1. 5 أطوال.

وخطف الجواد (الهدير) لشادويل، وإشراف جون هايد، وقيادة دين أونيل، لقب فلج هزاع للخيول المهجنة في الشوط السابع والختامي بالأمسية لمسافة 1000 متر - تكافؤ.

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