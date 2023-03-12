81 جواداً في ختام مضمار الشارقة لونجين 2023

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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ينطلق اليوم سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة والذي يمثل مسك ختام موسم سباقات نادي الشارقة للفروسية والسباق.

والذي تضمن 6 سباقات احتضنها مضمار الشارقة لونجين بالموسم 2022 / ‏‏2023، وتتجه الأنظار نحو الشوط الخامس الرئيس «كأس صاحب السمو حاكم الشارقة المقدم من شركة لونجين».

ويشهد السباق الذي ينظمه نادي الشارقة بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل برعاية شركة لونجين - الراعي الرسمي لموسم السباق وجميع سباقات الموسم، مشاركة 81 جواداً مع وجود 10 جياد على الاحتياط من الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة في سباق للفوز بألقاب أشواط السباق الستة لمختلف المسافات والمستويات، والتي يبلغ مجمل جوائزها 480 ألف درهم.

ويقام السباق بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد، ونائب حاكم الشارقة، ويحظى السباق بدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.

الخيول المبتدئة

وينطلق السباق في الثانية والنصف بالشوط الأول: (مجموعة لونجين ماستر كولكشين) المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة المصنفة توليد الإمارات وبعمر أربع سنوات الإنتاج المحلي، لمسافة 1200م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط. ويتبعه الشوط الثاني:

(مجموعة لونجين ليجيند دايفر) المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ بعمر أربع وخمس سنوات فأكبر ضمن التصنيف تكافؤ (هاندكاب)، لمسافة 1000م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

شوط تكافؤ

ويشارك في الشوط الثالث: (مجموعة لونجين دولتشي فيتا) 16 جواداً مع وجود 2 جياد على الاحتياط، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ بعمر أربع سنوات فأكبر توليد الإمارات ضمن التصنيف، لمسافة 2000 م، وجوائزه 40 ألف درهم.

والشوط الرابع مارثون الشارقة: (مقدم من مجموعة لونجين سبيريت) وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة مارثون ضمن التصنيف بعمر خمس سنوات فأكبر، لمسافة 2700 م، وجوائزه 70 ألف درهم، وبمشاركة 8 جياد.

الرئيسي (هيبة)

ويعتبر الشوط الخامس: (كأس صاحب السمو حاكم الشارقة مقدم من شركة لونجين) هو الرئيس في السباق ومسافته 1700 م، ويشهد مشاركة 11 جواداً تسعى للفوز بكأس السباق وبجزء من مجمل جوائزه الأكبر في السباق والتي تبلغ 250 ألف درهم، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة (هيبة) من إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة خيول أربع وخمس سنوات فقط.

ويشارك في الشوط السادس والختامي 14 جواداً: (مجموعة لونجين ريكورد كولكشين) والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة، لمسافة 2000م تكافؤ، وجوائزه 40 ألف درهم.

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