افتتاح كأس تحدي دبي 2023 للبولو اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

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تنطلق عصر اليوم منافسات بطولة كأس تحدي دبي 2023 للبولو، من سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، التي تستمر حتى الأحد المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو بمشاركة أربعة فرق وبهانديكاب 10 جول.

ويقص شريط الافتتاح اليوم فريقا أوربيس مهرة والحبتور أنكورا في ديربي العائلة للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن لعبا معاً في الدور التمهيدي لكأس دبي إيفزا الذهبية 2023 منذ أسابيع قليلة.

وينتظر أن يمثل فريق أوربيس مهرة «9 جول» اليوم طارق الحبتور ولورن ديكسون وتوماس بلاسيوي وفليكس أسبن، بينما يمثل فريق الحبتور أنكورا «10 جول» كل من: محمد الحبتور ومعه كل من سانتوس أريارتي وجوس ريجلوس ودياز البريدي.

وفي المباراة الثانية التي تنطلق في الرابعة والنصف عصراً، وتجمع بين فريقي بنجاش بنشالي وبن دري.

ينتظر أن يمثل فريق بنجاش بنشالي «9 جول» كل من حيدر بنجاش وريتش بنشالي وفدريكو بوتسكي وتوماس أريارتي، بينما يمثل فريق بن دري «10 جول» كل من: علي المري وخالد بن دري ومحمد بن دري وبانيللو.

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