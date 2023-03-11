مضمار جبل علي يسدل الستار على موسمه اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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يختتم اليوم موسم سباقات مضمار جبل علي، عبر السباق الحادي عشر الذي يتضمن 7 أشواط، بمشاركة نخبة من الخيول القوية. وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس الرئيس «بطولة جبل علي للسرعة - الجولة الثانية من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة» لمسافة 1000 متر «قوائم» برعاية «أ.ر.م القابضة» البالغة قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً أبرزها «خزام» حامل لقب النسخة الماضية، «زوايا» لـ «شادويل»، «ستوري أوف لايت» لمحمد أحمد علي السبوسي، «ليدينج سبيريت» لـ «تتش جولد للسباقات»، «الطارق» لعبدالمحسن العبدالكريم.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «كأس الخيول المبتدئة لمسافة الميل» لمسافة 1600 متر برعاية «بنك دبي التجاري» البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 9 خيول، أبرزها «مرغم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «جسار» لـ «إسطبلات الراشد»، «قيصر» لمحمد أحمد علي السبوسي، «فروه» لناصر عسكر، «غزوان» لمحمد خليل أحمد.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «كأس الشعفار للاستثمار» لمسافة 1600 متر البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، 14 خيلاً أبرزها «سيلفر جوبيلي»، «تيكينج نيمز» و«رازل دازل» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «بريفنت» لأحمد غليطة المهيري، «جاستس بروتوكول» لسعيد حميد الطاير، «سيرتيس» لناصر عسكر.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «كأس بن دسمال» لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً أبرزها «كالبرق» و«ثوبان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «حيو العرب» و«حب الوطن» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، «الحجاج» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الرابع

تشارك في الشوط الرابع «كأس النايفات ستيكس» لمسافة 1400 متر المخصص للمهرات برعاية «إسطبلات شادويل» البالغة قيمة جوائزه 200 ألف درهم، 11 مهرة أبرزها «ماي فيرس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «عواصف» و«أساور» و«نفس» لـ «إسطبلات الراشد»، «جول جيني لامب» لـ «مربط غوارا ديل سور».

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «بطولة جبل علي الكلاسيكي» لمسافة 1400 متر برعاية «طيران الإمارات» البالغة قيمة جوائزه 250 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزها «داون أون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «أسد زعبيل» و«مناداه» و«متفاوت» و«ربحي» لـ «شادويل»، «بوم شالا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «أندرياس فيزاليوس» لـ «سكاي للسباقات»، «روديني» لـ «تتش جولد للسباقات»، «إمبريال إمبير» لـ «إسطبلات الراشد».

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع «كأس تترسالز» لمسافة 1950 متراً البالغة قيمة جوائزه 68 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها «اتريبيوشن» و«أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ناشيونال بنك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «رعد» لـ «ر ر ر للسباقات»، «يورمان» لمحمد خليل أحمد، «ابن زيدون» لـ «ملينيوم للسباقات».

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