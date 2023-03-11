«الشحانية» تحقق فوزها الأول في مضامير الإمارات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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حققت المهرة «معالي الشحانية» العائدة إلى إسطبلات ليوا، الفوز الأول لها في سباقات مضامير الدولة، بإحراز لقب سباق «البطين» لمسافة 2200 متر في الشوط الأول من الحفل الثالث عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية مساء أول من أمس، وتألف من 6 أشواط بلغت جوائزها المالية 470 ألف درهم، والذي شهد تألق الفارس بيرناردو بينيرو الذي أحرز 3 ألقاب في الأمسية، مقابل فوزين للفارس تاج أوشي.

واستهلت «الشحانية» الشوط الأول المخصص للمبتدئة بفوز باهر أكد قوتها وتميزها في أول مشاركة لها بالدولة، بقيادة الفارس بيرناردو بينيرو وإشراف محمد دقاش بعد أن قطعت مسافة السباق في 2:29:85 دقيقة.

وذهب لقب ثاني أشوط الحفل من سباق «الخليج» لمسافة 1400 متر مبتدئة إلى «أيه اف رامي» للمالك خالد النابودة، بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف آرنست أورتيل، مسجلاً زمناً قدره 1:32:61 دقيقة بفارق كبير عن الوصيف «نوفال الوثبة» بلغ 6 أطوال وربع الطول.

كأس الوثبة

وتُوجت «بنت الإمارات» العائدة إلى سيف أحمد حارب، بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس بيرناردو بينيرو وإشراف قيس عبود بزمن قدره 1:33:46 دقيقة.وأهدى «أيه أف رسام» خالد النابودة اللقب الثاني في الحفل، من سباق «آل نهيان» لمسافة 1600 متر في الشوط الرابع، بقيادة مارسيلنيو رودريغوس واشراف المدرب آرنست أورتيل محققاً زمناً قدره 1:45:82 دقيقة.

وانتزعت الفرس «زعفرانة» بشعار ناصر عسكر لقب سباق «الكرامة» لمسافة الميل في الشوط الخامس بقيادة بيرناردو بينيرو وإشراف مصبح المهيري في زمن قدره 1:45:15 دقيقة. واختتم الحفل بفوز «نبراس» العائد إلى سعيد الطاير بلقب سباق «السلام» لمسافة 1400 متر في الشوط السادس والأخير المخصص للخيول المهجنة الأصيلة بقيادة تاج أوشي وإشراف إسماعيل محمد بزمن قدره 1:22:84 دقيقة.

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