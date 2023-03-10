المصري عرفات بطل كأس «هووف» في افتتاحية «القفز»

المصدر: دبي ـ البيان

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افتتح الفارس المصري علي أحمد عرفات انتصارات اليوم الأول لبطولة قفز الحواجز الدولية من فئة النجمتين، التي تنظمها (فيرتوس) في نسختها الأولى، والتي تقام منافساتها على ميدان مركز الإمارات للفروسية، والتابع لنادي دبي للفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتشتمل البطولة على 9 منافسات، في ثلاثة أيام، بدأت اليوم الجمعة، وتختتم مساء الأحد، بواقع ثلاث منافسات في كل يوم، برعاية لونجين الراعي الرسمي، و(دو) الراعي البلاتيني، ومجموعة من الرعاة من الفئة الفضية، ماجستيك وهووف وذا ديت روم، ذا سبيس، شاكو ماكو، والشريك الإعلامي «آوت بوت».

وتأتي البطولة في ختام دوليات القفز بالموسم الإماراتي، وبلغ عددها 17 بطولة دولية من جميع الفئات، وكانت قد انطلقت فعالياتها على التوالي، في نادي العين للفروسية والرماية والغولف 3 نوفمبر الماضي، وأكاديمية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم أبوظبي، التي استضافت بطولة أبوظبي الدولية للقفز، ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي.

ونادي الشارقة للفروسية، ونادي الفروسية في المدينة المستدامة في دبي، وبطولة القفز تنظيم (فيرتوس)، التي نعيش فعالياتها اليوم في مركز الإمارات للفروسية في دبي، قبل عودة الفرسان والفارسات إلى استكمال ما تبقى من منافسات النسخة الحادية عشرة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.

ويتولى محمد حسن العمارا الرئاسة الفخرية للبطولة، التي تترأسها طاهرة أحمد، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها إحدى فتيات الإمارات رئاسة بطولة دولية لقفز الحواجز، ويديرها مركز الإمارات للفروسية في دبي، ويترأس حسام زميت لجنة تحكيم البطولة بمعاونة خمسة محكمين دوليين، ويتولى البلغاري الدولي تيودور شيتانوف تصميم مسارات المنافسات، بمعاونة الدولي عبد الرؤوف محمد علي، في حين يتولى الدولي علي مهاجر مهمة الإشراف على ميادين البطولة، بمساعدة 4 مشرفين دوليين.

وجاء فوز الفارس عرفات مع الفرس «فينش» في المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، وبمشاركة 92 فارساً وفارسة، نجح منهم 35 فارساً في إكمال الجولة من دون خطأ، والفارس المتصدر أنهى الجولة في الزمن الأفضل، حيث بلغ 52.87 ثانية، وتوّج فارسنا الناشئ علي مفرج الكربي مع الجواد «كالفاروس ستار» بجائزة المركز الثاني، وأنهى الجولة في زمن بلغ 52.60 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارسة البريطانية هولي آن كوارد، التي أنهت الجولة في زمن بلغ 55.58 ثانية.

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