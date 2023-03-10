مربط دبي يتميز في «مربّي الخيل العربية»

المصدر: دبي - البيان

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حصد مربط دبي للخيول العربية ثلاث ميداليات في النسخة الثانية من بطولة العرب لمربي الخيل العربية، التي اختتمت مساء أول أمس بالصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي.

وعقب منافسات مثيرة بين أقوى المرابط المشاركة في بطولة العرب الثانية لمربي الخيل العربية، تمكن مربط دبي من انتزاع الذهب والفضة والبرونز بجدارة، وكانت ملكة الإنجاز الذهبي لمربط دبي الفرس «دي جورية» وهي من فحل الإنتاج العالمي «دي سراج»، ومن الفرس المتميزة «دي نوال»، وتمكن مربط دبي من إحراز اللقب الفضي في بطولة المهرات مع المهرة «دي سناين» وهي من الفحل «وورتكس كاليستي» والفرس «دي سنية». وفي بطولة المهرات بعمر السنة حصدت المهرة «إس إم مضرة» من إنتاج المربط على الميدالية البرونزية، وتعود ملكية «إس إم مضرة» إلى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

سعادة

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز الذي حققته خيول المربط في بطولة العرب الثانية لمربي الخيل العربية، مؤكداً أن مرابط الإمارات عالمية الإنجاز والإنتاج.

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