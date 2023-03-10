780 ألف درهم جوائز سباق مضمار العين

المصدر: العين- طلحة عبد الله

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يشهد مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، في الخامسة من مساء اليوم، سباقه الحادي عشر بالموسم، والذي يتألف من 7 أشواط، ستة منها خصصت للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد فقط، وهو السابع الأخير، خصص للخيول المهجنة، ويشارك في حفل الأمسية 93 خيلاً، وتبلغ جوائزه 780 ألف درهم، منها 350 ألف جائزة الشوط الخامس الرئيس، وهو سباق العين مايل للفئة الثالثة، والذي ينطلق لمسافة 1600 متر، بمشاركة 10 خيول، يبرز منها «أونلي سموك» و«سنان» كمرشحين للقب.

وينطلق سباق المبتدئة لمسافة 2000 متر، في الشوط الأول، بمشاركة 15 خيلاً، وفيه يتطلع «مروان الوثبة» للصدارة، غير أن مهمته لن تكون يسيرة، في ظل وجود منافسين بارزين، مثل «مبهر العين»، و«رابح الريف» وغيرهما.

ويشارك في الشوط الثاني 15 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق، والثالث بمشاركة 13 خيلاً، والرابع للخيول المبتدئة، وكذلك الخامس والسادس، والأخير يقام على لقب كأس الوثبة ستاليونز، لملاك الإسطبلات الخاصة.

وتظهر الخيول المهجنة في الشوط السابع الأخير بالأمسية، والذي ينطلق لمسافة 1000 متر- تكافؤ- وخلاله يتطلع «الهدير» للحصول على اللقب، وينافسه «ضامن» و«إينرجيتيك»، وغيرهما من الخيول القوية.

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