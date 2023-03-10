«الإمارات» يتخطى «أبوظبي» في أغلى كؤوس البولو

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات إلى الفوز على فريق أبوظبي في بداية مشوار الفريقين في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو لموسم 2022 ـ 2023، والمقامة في نادي غنتوت، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وحسم فريق الإمارات المباراة لصالحه 6 - 3.

وكان فريق غنتوت قد نجح في تحقيق الفوز في مواجهته مع ذئاب الحبتور بنتيجة 12 - 9.

وتستأنف يوم غدٍ مباريات البطولة بالجولة الثانية الحاسمة، في مشوار التأهل للدور قبل النهائي، حيث يلتقي «أبوظبي» مع «ذئاب الحبتور»، و«الإمارات» مع «غنتوت» في المباراة الثانية.

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