إسطبلات جميرا تتوج بكأس المدربين للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجت الفارسة بثينة الرضا بلقب كأس المدربين للقدرة الذي احتضنته مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم أمس بمشاركة 82 فارساً وفارسة، لتهدي إسطبلات جميرا لقب آخر سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة بعد النتائج المميزة لها ولإسطبلات جميرا هذا الموسم.

وظفرت بثينة الرضا باللقب على صهوة «نيمو» لإسطبلات جميرا بعد أن قطعت مسافة السباق البالغة 119 كلم بزمن قدره 4.14.10 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة «واترلي سيلتي» لإسطبلات البوادي مسجلاً زمناً قدره 4.14.18 ساعات، وحقق المركز الثالث الفارس خليفة العميمي على صهوة «فروم هيبولايت» لإسطبلات العاصفة مسجلاً زمناً قدره 4.15.26 ساعات.

بقية المراكز

وفي ما يتعلق بالمراكز الأخرى، احتل المركز الرابع الفارس محمد سالم على صهوة «داكتايل داكوي» لإسطبلات البراري، وجاء في المركز الخامس الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «بوميك دو سوفستير» لإسطبلات تي إن تي، تليه في المركز السادس الفارسة الفرنسية اليس فابري على صهوة «كولمبو» لإسطبلات سيح السلم، وحقق المركز السابع الفارس راشد سعيد حمد ملهوف على صهوة «اشكيمات لا ماجور» لإسطبلات العاصفة، يليه في المركز الثامن الفارس يوسف محمد الحمادي على صهوة «فيروز الزرياب» لإسطبلات الريف عجبان، وحقق المركز التاسع الفارس سلطان عارف محسن على صهوة «اتش اس كيكو» لإسطبلات مطر للقدرة، ونال المركز العاشر الفارس حسن محمد الحمادي على صهوة «مايكان وجير 13» لإسطبلات العاصفة 7.

تتويج الأبطال

وبعد ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، كما حصلت البطلة على جائزة نقدية بقيمة 300.000 درهم إلى جانب الكأس الذهبية، والمركز الثاني 200.000 درهم، والمركز الثالث 125.000 درهم، والمراكز من الرابع حتى العاشر على 15.000 درهم.

إشادة

وأشاد اللواء الدكتور محمد العظب بنجاح الموسم في مدينة دبي الدولية للقدرة بعد احتضان سلسلة من الفعاليات والسباقات، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير لرياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز