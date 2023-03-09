طيران الإمارات ترعى النسخة الـ27 من كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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ترعى طيران الإمارات النسخة الـ27 من سباق كأس دبي العالمي، الذي ينطلق لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية في مضمار ميدان 25 مارس الجاري، بجائزة مالية قدرها 12 مليون دولار أمريكي.

وانطلق السباق في نسخته الأولى عام 1996 وفازت فيه خيول اشتهر اسمها حول العالم من أمثال سيغار، ودبي ملينيوم، وكيرلن، وأروغيت، وثندر سنو، وفي دورته الماضية، كان الفوز به من نصيب الأمريكي كنتري غرامر، والذي يتوقع أن يدافع عن لقبه هذا العام بإشراف المدرب بوب بافرت.

ينطلق الحدث الرئيسي بعد 8 سباقات مصاحبة، من ضمنها لونجين دبي شيماء كلاسيك بجائزة تبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، حيث يعود حامل اللقب شهريار لمواجهة أحد أفضل الخيول في العالم وهو مواطنه الياباني إكوينوكس. ويسبق ذلك سباق دبي تيرف الذي شهدت نسخته الماضية تعادلاً (ديد هيت) على المركز الأول ويعود لورد نورث الفائز أيضاً في نسخة 2021 للدفاع عن لقبه.

وتضم الأمسية سباقين للسرعة، دبي غولدن شاهين (فئة1) على الأرضية الرملية، والقوز سبرينت (فئة1) لمسافة 1200 متر على العشب، بينما تتنافس خيول الثلاث سنوات للحصول على 100 نقطة مؤهلة لكنتاكي ديربي في سباق ديربي الإمارات (فئة 2). تنطلق مواجهة قوية بين أسرع الخيول الرملية لمسافة الميل في جودلفين مايل (فئة 2)، كما يحتضن سباق دبي غولد كب (فئة 2) اختباراً للتحمل على امتداد 3200 متر بالمسار العشبي، فيما يستهل اللقاء بسباق دبي كحيلة كلاسيك (مليون دولار أمريكي) للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر، رملي.

وصرح اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة مدير عام نادي دبي لسباق الخيل: «يسرنا انضمام شركة طيران الإمارات مرة أخرى كراعٍ للقب في كأس دبي العالمي، وهم جزء أصيل من النمو الذي شهده هذا السباق المرموق والذي لن تكون قصته كما هي اليوم بدون دعمهم، وهي إحدى أبرز شركات الطيران في العالم، ونثمن عالياً مساهماتهم لنا في نادي دبي لسباق الخيل، ونتطلع معهم مرة أخرى لأمسية من السباقات المثيرة وستشهد كذلك الحدث الأبرز في الموسم وهو كأس دبي العالمي برعاية طيران الإمارات».

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